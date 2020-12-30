Boston Dynamics robotlarından müthiş dans performansı

Geçtiğimiz günlerde hisselerinin yüzde 80'i Hyundai'ye satılan Boston Dynamics, dün akşam saatlerinde yeni bir video paylaştı. Diğer videolardan farklı olarak bu kez robotların dans performansı seyirciyle paylaşıldı.

Şirketin robot ailesi videoda tam takım yer alırken, Atlas ise sergilediği performansla büyük beğeni topladı. CGI filmlerinden çıkmış gibi görünen ve robot biliminde sınırları hayli zorlayan şirket, videoyu hem Instagram hem de YouTube kanalında paylaştı ve kısa sürede yüz binlerce kullanıcının dikkatini üzerinde toplamayı başardı.

HYUNDAI SATIN ALDI

Boston Dynamics geçtiğimiz haftalarda yine el değiştirmiş ve 1.1 milyar dolar karşılığında Hyundai, Softbank'tan Boston Dynamics'in hisselerini satın almıştı. Şirket daha önce de Google çatısı altında faaliyet gösteriyordu ve sadece üç yılda değerini 11'e katlayarak büyük bir başarı göstermişti.



