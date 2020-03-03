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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:21,Son Güncelleme:/

Bose CEO'su değişti, Jim Scammon kaptan koltuğuna geçti

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Bose CEO'su değişti, Jim Scammon kaptan koltuğuna geçti
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Bose, sessiz sedasız yönetim kurulunda değişiklik yaptı. CEO'luk görevini iki yıldır sürdüren Phil Hess görevini bırakırken, yerine ise şirketin CFO'su olan Jim Scammon getirildi.

Gürültü engelleme teknolojisinin mimarı olan ve kulaklık pazarının önde gelen isimlerinden Bose, önemli bir atama gerçekleştirdi. Şirketin iki yıldır CEO'su olan Phil Hess, sessiz sedasız görevinden ayrıldı. Yerine ise çok uzaktan bir isim bulunmadı; şirketin CFO'su Jim Scammon görevi devraldı. 

Bose, son günlerde kapattığı mağazalarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle de geçtiğimiz Ocak ayında Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya dahil pek çok ülkede 119 mağazasını kapatan şirket, bu kapatma kararına gerekçe olarak da 'internet satışlarını' gösterdi. Şirket, tüketicilerin internet üzerinden ağırlıklı olarak alışveriş yapmaya başlamasından dolayı, mağazayı açık tutup ek maliyetlere katlanmak istemiyor. 

Ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken şirketin CEO'sunun değişeceği hiç duyurulmadı ve değişikliğin yapılmasıyla birlikte duyurusu yapıldı. 

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