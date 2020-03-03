Bose CEO'su değişti, Jim Scammon kaptan koltuğuna geçti

Gürültü engelleme teknolojisinin mimarı olan ve kulaklık pazarının önde gelen isimlerinden Bose, önemli bir atama gerçekleştirdi. Şirketin iki yıldır CEO'su olan Phil Hess, sessiz sedasız görevinden ayrıldı. Yerine ise çok uzaktan bir isim bulunmadı; şirketin CFO'su Jim Scammon görevi devraldı.



Bose, son günlerde kapattığı mağazalarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle de geçtiğimiz Ocak ayında Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya dahil pek çok ülkede 119 mağazasını kapatan şirket, bu kapatma kararına gerekçe olarak da 'internet satışlarını' gösterdi. Şirket, tüketicilerin internet üzerinden ağırlıklı olarak alışveriş yapmaya başlamasından dolayı, mağazayı açık tutup ek maliyetlere katlanmak istemiyor.



Ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken şirketin CEO'sunun değişeceği hiç duyurulmadı ve değişikliğin yapılmasıyla birlikte duyurusu yapıldı.



