Bosch’tan motosikletler için otomatik acil çağrı sistemi

‘Help Connect’, iki tekerli araçlarda kurtarma sürecini hızlandıran ağa bağlı bir acil durum çağrı sistemi. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kroeger, ‘Help Connect sistemi, Bosch’un motosikletlere yönelik geniş emniyet sistemleri portföyüne eklenmiş yeni bir dijital koruyucu melek’ diyor. Dijital bağlantılı acil durum çağrı sistemi, aracın atalet sensörüne yüklenen akıllı bir çarpışma algoritması ile kazaları algılıyor. ‘Help Connect’ sistemi, kaza yeri ve sürücü hakkındaki bilgileri akıllı telefon uygulaması aracılığıyla önce Bosch Hizmet Merkezi’ne, oradan da hastane, polis gibi acil durum hizmetlerine aktarıyor. Bu sayede kazazedenin bulunması kolaylaşıyor. Bu tür otomatik mesajlar, acil durum ekiplerinin kaza yerine geliş süresini yarıya kadar indirebiliyor.

Uygulama acil bir durumda kaza mahalli ve sürücü hakkında veri aktarıyor

‘Help Connect’, Bosch MSC (motosiklet denge kontrolü) sisteminde bulunan atalet sensör ünitesinden veri çekiyor. Entegre sensörler, saniyede 100 defa ivme ve açısal hızı ölçüyor (Açısal hız; bir objenin açısal konumunun değişim hızı.) Sensör böylece motosikletin anlık pozisyonunu ve eğilme açısını doğru şekile hesaplayabiliyor. Dahası, entegre çarpışma algoritması, motosikletin kaza geçirdiği durumları, park halinde iken devrildiği durumlardan ayırt edebiliyor. Sistemin ekstra bir kontrol ünitesine ihtiyaç duymaması motosiklete entregrasyonu daha kolay hale getiriyor. Bluetooth ile Bosch’un Vivatar acil durum uygulamasına bağlanabiliyor. Motosiklet üreticilerinin ek uygulamaları gibi diğer akıllı telefon uygulamaları da acil durum çağrı sistemine entegre edilebiliyor. ‘Help Connect’ sistemi, konumla ilgili bilgiler dışında, sürücü tarafından sağlanan ve acil servis ekipleri için hayati önem taşıyabilecek tüm tıbbi verileri Bosch Servis Merkezi'ne iletiyor. Kaza haberleri, talep üzerine diğer kullanıcılara da otomatik olarak iletilebiliyor.

Acil çağrı hizmeti, öncelikle Almanya’daki müşteriler için satışa sunulacak. Kullanıcılar, herhangi bir Avrupa ülkesinden (Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık) Almanca ya da İngilizce dilleri ile Bosch Hizmet Merkezine bağlanabilecek. Kaza ciddiyse ve sürücüden yanıt alınamıyorsa acil durum hizmetleri derhal kaza mahaline yönlendiriliyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarını genelde üzerlerinde taşıdığı için, kaza geçiren kişiler araçtan savrulmuş olsa bile yerleri hemen bulunabiliyor.

Bosch, dünya çapındaki kazaları analiz ediyor

Bütün Bosch sürücü destek sistemleri gibi, ‘Help Connect’ sistemi de şirketin kaza araştırma birimi ve mühendisleri arasındaki iş birliği sonucu üretildi. Kroeger süreci anlatırken, ‘Motosikletçiler için emniyeti artıracak ürünler geliştirmeden önce, yüzleştikleri kritik durumları anlamalıyız’ dedi. Motosiklet kazalarına ilişkin gerçek veriler, araştırmacıların emniyet konusundaki inovasyonlarda hızlı ilerlemesini sağlıyor.

Bosch, otomatik acil durum çağrı sistemini geliştirirken büyük çabalar sarf etti. Özel kaza senaryolarını incelemek ve ‘Help Connect’ sisteminin işlevselliğini denemek için 18 adet çarpışma testi yapıldı.