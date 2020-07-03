Bosch’tan 150 binden fazla şarj istasyonuna erişim sunan çözüm

Elektrikli araç sürücülerinin en çok arzuladığı şey zahmetsiz şarj. Sürücüler; hemen boş bir şarj istasyonu bulmak, parola ve izinle uğraşmadan erişim sağlamak ve şarj süresini verimli geçirmek istiyorlar. Ancak mevcut durum bundan epey farklı. Elektrikli araç sürücülerinin akıllı telefonlarında ortalama altı adet şarj uygulaması bulunuyor ve sürücüler beşten fazla şarj kartıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Şarj istasyonlarındaki fiyatlar da büyük değişiklik gösterebiliyor. Elektrikli araç kullanıcıları, nasıl belirlendiği açık olmayan elektrik fiyatları ve birbirinden karmaşık çeşitli ödeme yöntemlerinden bıkmış durumda.

Bosch, şarj istasyonu konusundaki karışıklığı çözmek için kolları sıvadı. Şirket, sürücülere Avrupa çapındaki en büyük şarj istasyonu ağlarından birine erişim verecek bir şarj servisi geliştiriyor. Kullanıcılar, bu servis sayesinde akıllı telefonlarını kullanarak, 16 Avrupa ülkesinde 150.000’den fazla şarj istasyonunu bulabiliyor. Kaydolmak, aracı şarj etmek ve ödeme yapmak sadece birkaç ‘tık’ sürüyor, fiyatlar ise kullanıcılara açık bir şekilde yansıtılıyor. Bosch Grubu Ağa Bağlı Mobilite Çözümleri Başkanı Elmar Pritsch, “Şarj hizmetlerimizle Avrupa çapındaki en büyük şarj istasyonu ağlarından biri için evrensel bir anahtar geliştiriyoruz. Bunu yaparak da elektrikli mobiliteyi daha ulaşılabilir bir hale getiriyoruz.” dedi. Bosch, şarj istasyonu çözümünü özel ve kurumsal müşterileri için hizmete sunuyor. Lokasyon bazlı hizmetlerle sürücüler, şarj dolum süresini daha verimli kullanabilecek.

Mobil uygulama üzerinden şarj istasyonlarına kolay erişim

Sıkıca örülmüş bir şarj istasyonu ağının varlığı, elektrikli otomobil satın alma kararı için kritik önem taşıyor. Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW), Almanya’daki kamusal ya da yarı-kamusal şarj istasyonu sayısını Mart 2020 sonu itibarıyla 27.730 olarak açıkladı. Bu sayı yüksek olsa da 200’den fazla servis sağlayıcısının sunduğu farklı tip şarj istasyonu erişim kartları, sadece bazı şarj istasyonlarında geçerli oluyor. Aynı zamanda, pek çok farklı fiyat sistemi, fiş tipi ve anlaşma şartları mevcut.

Bosch’un Avrupa çapındaki şarj istasyonu ağı ise şu anda tek bir uygulama platformundan erişilebilen 150.000’den fazla şarj noktası içeriyor. Şirket, operatörler ile kontratlar imzalayarak ve dolaşım teknikleriyle şarj istasyonlarını birleştirerek bu ağı kurdu. Sonuç olarak, Almanya’da bulunan 27.500’den fazla şarj istasyonu bu ağın parçası oldu. Elektrikli araç sürücüleri Bosch’un ‘Charge My EV’ uygulamasını ya da ‘Clever Laden’ gibi ortak hizmet sağlayıcıları kullanarak, gerek kendi semtlerinde gerek seyahatleri sırasında boş şarj istasyonları bulabiliyor. Sürekli büyüyen Bosch şarj istasyonu ağının, 2020 sonuna kadar Avrupa genelinde 200.000 şarj istasyonuna ulaşması bekleniyor.

Daha zahmetsiz şarj imkanı

Mayıs ayında, sadece Almanya’da 288 farklı elektrikli araç şarj tarifesi mevcuttu. Bu karışıklığın üzerine, hizmet şirketleri de sabit fiyattan kilowatt/saat hesabına geçince büyük bir fiyatlandırma karışıklığı meydana çıktı. Bosch, sürücüleri bu tarifeleri kıyaslama zorluğundan kurtararak; onlara ödeyecekleri bedeli ve şartnameleri açıkça gösteren bir şarj istasyonu fiyatlandırma sistemi sunuyor. Böylece final bedelde ortaya çıkan kötü sürprizler artık tarihe karışıyor. Şirket, aynı zamanda şarj istasyonlarında kullanılan erişim kartlarının fazlalığı sebebiyle oluşan karışıklığa da bir son vermek istiyor. Elektrikli araç sürücülerinin neredeyse yarısı (%45), şarj istasyonlarına erişim sağlamak için iki ya da dört adet farklı kart kullanıyor. Elektrikli araç sürücülerinin yüzde 15’i ise beş veya daha fazla farklı karta sahip.

Bosch şarj hizmetlerini kullanmak için bir akıllı telefon uygulaması üzerinden tek bir giriş yapmak yeterli. Böylece sürücüler artık yeni kullandıkları şarj istasyonları için ön kayıt yapmadan, ne zaman ve nerede isterlerse araçlarını şarj edebilecek. Elmar Pritsch, “Araçları şarj etmek, herkes için basit ve akıcı olmalı. Bosch’un akıllı şarj hizmetleri, elektrikli mobilitenin geniş kitleler tarafından kabul görmesi için çok önemli” diyor. Bosch’un çözümü aynı zamanda ödemeyi de kolaylaştırıyor. Uygulama, kaydedilen kredi kartı detaylarıyla ödeme yapıyor ve kullanıcılara şarj bedellerinin aylık bir dökümünü sunuyor.

Farklı bir şarj deneyimi

Bosch Grubu Ağa Bağlı Mobilite Çözümleri Başkanı Pritsch, “Gelecekte, şarj süreci elektrikli araçların sadece şarj edilmesinden daha fazlası olacak. Burada bizim için önemli olan, tüm şarj sürecinin kişisel bir deneyim olarak yeniden tasarlanmasıdır” diyor. Bosch, bilgi-eğlence ve sürüş sisteminin birlikte ele alınacağı, entegre ve kolaylaştırılmış bir navigasyon ve şarj çözümü geliştiriyor. Kolay şarj deneyimi sağlayan çözüm sayesinde, araç üreticileri ve elektrikli araç filosu yöneten şirketler, kullanıcıları şarj istasyonlarında beklemenin sıkıntısından kurtaran yeni bir kullanıcı deneyimi sunarak rakiplerinden ayrışabilecek. Yeni sistem, araçlarını her şarj ettikleri anda, kalan şarj miktarı ve olası şarj istasyonları hakkında müşterileri bilgilendirecek ve elektrikli araçları güncelleyecek. Planlanan şarj istasyonları doluysa yeni bir şarj istasyonuna giden rota, otomatik olarak navigasyon sisteminde programlanacak. Tavsiye edilen rotalar ve şarj istasyonları, sürücülerin kişisel tercihlerine göre adapte edilecek. Örneğin, şarj dolumunun daha çabuk ya da daha ekonomik olarak planlanması mümkün olabilecek. Sürücüler, sistemden kendilerini restoranlara yakın olan ya da bedava kablosuz internet hizmeti veren şarj istasyonlarına ulaştırmasını talep edip, pil dolum süresini verimli bir şekilde geçirebilecek. Sistem, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri şarj istasyonlarına teslim etme ya da indirim kuponlarını yakındaki restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde değerlendirme gibi imkanlar sunarak, pil dolum süresini daha verimli kullanmanın önünü açacak. Navigasyon ve şarj dolum sistemi, yapay zeka ve makine öğrenmesi sayesinde, sürekli olarak iyileşerek gelişecek. Sonuç olarak, her şarj dolumunda tavsiyeler ve kişiselleştirilmiş hizmetler gelişmeyi sürdürecek ve araç şarj etme deneyimi, sıkıcı bir iş olmaktan çıkacak.

Filolar ve şirketlerin de faydalanabileceği basit şarj dolum sistemi

Elektrikli araçları şarj etmek için geliştirilen Bosch çözümleri; araç üreticileri, filo yöneticileri ve mobilite hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan şarj istasyonu bulma uygulamalarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Firmalar, şarj istasyonu ağını kendi uygulamalarına ya da araçların bilgi-eğlence sistemine entegre edebilecek. Ağdaki bilgi, şirketlerin kendi çalışanları ya da müşterileri için sundukları şarj istasyonları hakkındaki bilgi ile desteklenebilecek. Burada Bosch, şarj noktaları, iş ortağı yönetimi, faturalandırma konularını üstlenecek ve gerekli bilgi işlem altyapısını sunacak.



