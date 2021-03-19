Elbette boşanma davaları da diğer davalar gibi E-Devlet üzerinden erişilebilir hale gelmiştir. Buradan boşanma davası açılamaz ancak boşanma sürecini buradan takip edebilirsiniz. Başvurunuz ardından birçok belge burada yer alacaktır.

Boşanma Davası E-Devlette Hemen Görünür Mü?

Boşanma davası E-Devlet üzerinden açılmaz. Elinizde boşanma dava dilekçesi ile bölgenizdeki aile mahkemesine gitmeniz gerekir. Ardından gereken harç ücreti ve dava ücreti ödenir ve davanız açılmış olur.

Bundan sonraki süreç davayı açtığınız bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Buradaki bilgilerin müracaat ettiğiniz bölgedeki aile mahkemesi tarafından UYAP sistemine aktarılması gerekmektedir. Ancak UYAP sistemine bu bilgiler girildikten sonra E-Devlet üzerinden davanızı görüntüleyebilirsiniz. Bu anında gerçekleşebileceği gibi biraz zaman geçtiğinde de gerçekleşebilir. Boşanma davam e-devlette görünmüyor demeden önce bu süreci beklediğinizi bilmelisiniz.

Boşanma dilekçesini kendiniz de yazabilirsiniz. Bunun için internetten de faydalanabilmeniz mümkündür çünkü boşanma davalarında avukat zorunluluğu yoktur ve dilekçeyi de kendiniz yazabilirsiniz aynı şekilde. Ancak bu bazı zamanlarda sıkıntı yaşatabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda pek olmasa da çekişmeli boşanmalarda boşanma dilekçesinin özenle ve bir avukat tarafından hazırlanması sayesinde birçok insan haklarını boşanma esnasında alabilmiştir.

Boşanma Davası E-Devlette Ne Zaman Görünür?

Boşanma davası aile mahkemesi tarafından UYAP sistemine işlendiğinde E-Devlet üzerinde de görünür hale gelir ve bu sayede kendi açtığınız boşanma davasını veya size açılan boşanma davasını rahatlıkla görebilirsiniz. Boşanma davalarında bazen eşler anlaşarak boşanırlar ve buna anlaşmalı boşanma denir. Bununla birlikte eşlerden biri diğerinden ayrılmak istediğinde tek başına boşanma davası açar ve iki taraf da çekişmeli olarak bir boşanma süreci gerçekleştirir.

Boşanma davasının temelinde dilekçe yatmaktadır. Boşanma dilekçesi planlanması iyi yapılmalıdır. Burada feragat edilen haklar ya da alınması istenen şeyler net bir biçimde belirtildikten sonra dava esnasında değiştirmek istemek sizler için olumsuz bir görüntü oluşturacaktır. Bu yüzden boşanma davalarında dilekçe hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı ile çalışma yapmanın geri dönüşü sizler için olumlu olacaktır. Dilekçeyi aile mahkemesine ilettikten sonra E-Devlet üzerinden görünmesini beklemelisiniz. Aile mahkemesinin yoğunluğuna göre sisteme eklenmesi zaman alabilir ve sizler de boşanma davam e-devlette görünmüyor stresine girebilirsiniz ancak buna gerek yoktur.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası çiftlerden birinin ya da her ikisinin evlilik birliğine son vermek üzerine bir dilekçe yazdıkları ve bunun sonucunda açılan bir dava çeşididir. Boşanma davaları, artık yürümeyen evliliklerin resmi olarak sonlanması görevini üstlenir. Boşanma davaları da kendi içerisinde ayrılmaktadır. Bununla birlikte boşanma davaları hızlıca bitebileceği gibi oldukça uzun süreler de sürebilir. Boşanma davaları günümüzde dilekçe verilerek başlar.

Öncelikle bir boşanma avukatı ile birlikte ya da tamamen tek başınıza biri dilekçe yazabilirsiniz. Ardından boşanma davanızı aile mahkemesine iletirsiniz ve dava açılır. Ardından dava süreci başlar. Aile mahkemesi tarafından evraklar UYAP sistemine yüklenir ve boşanma davanız artık E-Devlet üzerinden görülebilir hale gelir. Ancak bu süreç her bölge aile mahkemelerinde farklı işleyebilir bu yüzden boşanma davam e-devlette görünmüyor demeden sabırla beklemek gerekmektedir. Bu bölge aile mahkemesinin yoğunluğuna göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Boşanma davaları bazen kısa sürebilir ve sarsıcı bir etkisi olmadan iki taraf da kolaylıkla boşanıp kendi hayatlarına gidebilir ancak bazı durumlarda boşanmalar oldukça uzun sürer ve bu da tarafları yıpratır. Bunun belirleyen boşanma davası çeşitleri olmaktadır.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma davası çeşitleri iki tanedir. Bunlardan biri anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanmadır. Anlaşmalı boşanma sürecinde sizler çift olarak bir dilekçe hazırlarsınız veya bir avukata ortak olarak bir dilekçe hazırlatırsınız. Burada önemli olan dilekçenin tas tamam olacak şekilde hazırlanmasıdır. Elbette çiftler tek başlarına da yani avukatsız da dilekçe hazırlayabilirler ancak bir boşanma avukatı eşliğinde hazırlayacağınız dilekçe pürüzsüz olacaktır ve boşanma sürecini hızlandıracaktır.

Anlaşmalı boşanmalarda iki taraf da her konuda ortak paydada buluşurlar ve anlaşırlar. Bunu da resmi olarak beyan ederler. Burada önemli olan sonrasında anlaşmalı boşanma içerisinde yer alan şeylerden biri veya tamamından caymamaktır. Böylelikle dava uzar ve çekişmeli bir dava olmaya kadar gidebilir. O yüzden bir davanın anlaşmalı olup olmayacağına en baştan kesin bir karar vermelisiniz.

Çekişmeli boşanma durumunda ise taraflardan biri dava açar ve diğeri ya boşanmak istemez ya da anlaşmaları kabul etmeyip farklı şartlar ile boşanmak ister. Durum her ne olursa olsun çekişmeli boşanmalarda dava uzun sürebilir. Birkaç ayda biten boşanma davaları da vardır. Uzun yıllar boyunca süren boşanma davaları görmek de mümkündür. Bunlar genelde çekişmeli boşanmalardır. Çekişmeli boşanmalarda iki tarafın anlaşamadığı bir veya birden fazla sebep olabilir. Mahkeme ise bu sebeplerde kimin haklı olduğunu anlamak üzerine işler ve haklı olana hakları verilecek bir sistemde son karar kılınır. Tüm bunlar için dilekçe önem arz etmektedir ancak dilekçeye kolay ulaşabilmek adına E-Devlet sistemine baktığımızda bazen boşanma belgelerimizi göremeyiz. Dava bilgilerimize de erişemeyiz. Bu gibi durumlarda Boşanma Davam E-Devlet’te Görünmüyor diyerek strese girmenize gerek yoktur. Sisteme yüklenmesi değişim gösterebilmektedir.

Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Boşanma davası süreci dilekçe ile başlar. Tek kişi veya ilişkideki iki kişi de yazsa bu durum değişmez. Dilekçe yazılır ve aile mahkemesine başvurulur. Ardından E-Devlet sistemi üzerinden takibi yapılabilir. Bazı zamanlarda E-Devlet sistemine hemen işlenmeyebilir. Bu yüzden insanlar tereddüt ederler ve boşanma davam e-devlette görünmüyor derler ancak yüklenmesi ve sisteme girilmesi zaman alabilmektedir. Bunun dışında bir problem yoktur ve elbet sisteme girilecektir.

Dilekçeden sonra dava açılır ve karşı tarafın haberi yoksa dava ona da iletilir. Ardından bir mahkeme tarihi belirlenir. Anlaşmalı boşanmalar kısa sürede bazen de tek celsede biterken çekişmeli boşanmaları kestirmek zordur. Aynı zamanda anlaşmalı boşanmalar daha az masraflı iken çekişmeli boşanmalar daha masraflıdır. Bunun sebebi çekişmeli boşanmaların daha uzun sürmesi ve ayrıntılarının da çok olmasıdır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası E-Devlet’te görünse de oradan açılmaz. Bunun için yapılması gereken bir boşanma dilekçesi oluşturmak ve ardından bölge mahkemelerine gitmektir. Boşanmalara aile mahkemesi bakmaktadır. Aile mahkemesine dilekçe iletilir ve gereken masraflar ödenir. Dava o zaman açılır. Aksi şekilde açılması mümkün değildir.

Ödemeler yapıldıktan ve dilekçe verildikten sonra davanız UYAP sistemine girilir ve E-Devlet üzerinden görülür hale gelir. Bu sayede dava sürecinizi buradan takip edebilmeniz de kolay hale gelmiştir.



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