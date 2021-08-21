Boş Küme İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Boş Küme İşareti Yapımı

Boş küme işareti klavye üzerinde direkt olarak bulunmuyor. Bu yüzden birden fazla tuş kullanılarak elde edilebilir. Bu işareti yapmak için alt tuşu ile beraber 157 tuş birleşimini ya da alt tuşu ile birlikte 0216 tuşlamalarını kullanmak gerekiyor. Kısacası boş küme (Ø) işaretini yapmak için alt + 157 veya alt + 0216 tuş birleşimleri kullanılabilir.

Boş Küme İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda boş küme (Ø) işareti yapmak için alt + 157 ya da alt +0216 tuş birleşimi kullanılır. Bunun dışında da bu simgeyi ortaya çıkarmak mümkün. Bu işareti yapmak için karakter eşlem tablosu da kullanılabilir. Bilgisayarın arama bölümüne karakter eşlem yazarak arama yapın. Daha sonrasında çıkan pencerenin sağ alt köşesindeki unicode bölümüne 00D8 kodu yazın. Aradığınız simge ilk sırada çıkacaktır.

Bilgisayarda Klavye İle Boş Küme Yapımı

Bilgisayarda klavye ile boş küme işareti yapmak için alt + 157 tuş birleşimi ya da alt + 0216 tuş birleşimi kullanılmalıdır. Klavye de boş küme işaretini temsil eden direkt bir tuş bulunmaz. Bu yüzden birden fazla tuş kullanmak gerekiyor. Ayrıca bu simgesi yapmak için bilgisayarda yer alan karakter eşlem tablosu da kullanılabilir. Bunun yanı sıra boş küme (Ø) işaretini internet üzerinden kopyalayarak da kullanabilirsiniz. Karakter eşlem tablosunda birçok simge yer alıyor. Bu yüzden en avantajlı seçenek karakter eşlem tablosu olarak değerlendiriliyor.