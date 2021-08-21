Bölü İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Bölme İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

(÷) İşareti sadece bölme işlemlerinde kullanılırken eğik çizginin (/) kullanım alanı çok daha fazladır. Tarih yazarken günü, ayı ve yılı ayırmak ve aynı anlama gelen kelimeleri yan yana sıralamak için de slaş işareti kullanılabilir.

Bölü İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede bölü işareti yapmak isteyenler önce alt tuşuna tıklamalıdır. Daha sonra klavyenin sağ kısmındaki num lock'taki 0, 2, 4 ve 7 tuşlarına basılarak hızlı bir şekilde (÷) işareti yapılabilir.

Slaş işareti içinse Pause ve 7 tuşlarına basmak yeterlidir.

Klavye ile Word ve Excel'de Bölme İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac)

Word dosyasında bölü işareti yapmanın iki farklı yolu vardır.

İlk yöntem: Önce bölünen rakam yazılır. Daha sonra Pause + 7 tuşlarına basılır ve son olarak bölen sayı yazılır.

Örneğin: 8 / 4

İkinci Yöntem: Önce sol üst köşedeki ''Ekle'' butonuna, sonra sırasıyla Simge ve Tüm Simgeler kısmına tıklanmalıdır. Özel Karakterler kısmına girildikten sonra ''Ticari'' kelimesinin altında yer alan ''Bölüm'' kısmına tıklayarak bölü işareti yapılabilir.

Bir Excel dosyasında ise hem (÷) hem de eğik çizgi işaretini yapmak öncelikli olarak karakter eşlem tablosu açılmalıdır. Daha sonra sırasıyla win ve r tuşlarına basılmalı. İki ayrı tabloda açılan simgeler ve özel karakterler penceresinde slaş ya da (÷) işaretinin üzerine tıklamak yeterlidir.