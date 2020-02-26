Boğaziçi’nde Techsummit 28 Şubat’ta başlıyor
Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından 28 Şubat’ta başlayacak olan ve bu yıl 11.kez ING Bank ana sponsorluğunda Teknolojiyle #YenidenTanış sloganıyla düzenlenecek Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Zirvesi - Boğaziçi TechSummit’20’de, güncel teknolojilerdeki gelişmeler incelenecek; katılımcılar endüstriyel ve insansı robotlar, 3 boyutlu yazıcı ve prototipleme teknolojileri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri, drone teknolojileri gibi yeni teknolojik ürünlerle tanışacak.
Teknolojiye meraklı ve bilişim konusunda hedefleri olan öğrenci ve profesyonelleri bir araya getiren ve ulusal ölçekte öğrenci kulüpleri bazında düzenlenen en kapsamlı teknoloji zirvesi olan Boğaziçi TechSummit 28 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te başlıyor.
Zirve bu sene panel ve konuşmalar, şirket gezileri, workshoplar ve deneyim alanındaki son teknoloji ürünler teknolojiyle yeniden tanışmak isteyenleri buluşturacak.28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Boğaziçi TechSummit, ilk gün Güney Kampüs'teki Albert Long Hall’de, ikinci ve üçüncü günler ise Uçaksavar Kampüsü’ndeki Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan Boğaziçi TechSummit'e Microsoft, IBM, Vodafone, Amazon Web Services gibi çok sayıda teknoloji şirketi de farklı alanlarda zirveye katılacak.
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