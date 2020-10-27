Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK dijital dönüşüm için güçlerini birleştiriyor

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu tarafından geliştirilen "D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı", Türkiye sanayisinin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerin dijital dönüşümlerinde ayrıntılı yol haritası sunuyor. Organizasyon, müşteri, ürün geliştirme, tedarik zinciri ve üretim yönetimi olmak üzere beş boyuta odaklanan D3A ile KOBİ'ler ihtiyaçlarını belirleyip dijital dönüşüm süreçlerini sorunsuz yürütebilecek.

"BU DÖNÜŞÜMÜ TÜRKİYE SANAYİSİNE YAYMAK İSTİYORUZ"

D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı'nın TÜSSİDE aracılığıyla KOBİ'lere uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, günümüzde dijital dönüşümün daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İş birliği iki kurumun yıllara dayalı birikiminin bir araya gelmesinin bir sonucu. Boğaziçi Üniversitesi'nin dijital dönüşüm konusundaki çalışmaları pandemi dönemine özgü bir refleks sonucu gerçekleşmedi, yıllardır akademisyenlerimizin öncülüğünde gerek TÜBİTAK ile gerek de diğer sanayi ve teknoloji kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışmaların getirdiği bir olgunluğa sahibiz ve bu olgunluğu tüm Türkiye sanayisine yaymak istiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bu yönde önemli bir adım olacağına inanıyoruz."

Bu dönüşümün tüm Türkiye'ye yayılmasını amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Dijital dönüşüm küçük kurumlardan başlayıp ülkenin tamamına yayılacak yani mikrodan makroya büyümesi gereken bir süreç. Teknolojiden sosyolojiye birçok alanın yer aldığı bu süreç ülkenin tüm endüstri ekosistemini etkileyecek dönüşümün bir parçası. İş birliğimizin bu yönde hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," diye konuştu.

"BOĞAZİÇİ İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Boğaziçi Üniversitesi ile iş yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Prof. Dr. Mandal, "Dijitalleşme çok geniş bir alan ancak Boğaziçi Üniversitesi akademik yetkinliğiyle bu konuda kendi özgün modelini oluşturmuş bir üniversite. Ülkenin ihtiyaçlarına odaklanarak özel sektörün ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünü ön plana koyan Boğaziçi Üniversitesi ile bu sürecin uygulama boyutunda önemli bir rolü olan TÜSSİDE'nin bir araya gelmesi, yeni bilgi üretim yönteminin en güzel örneklerinden biri. Bunun yanında geleceğin insan kaynaklarının yani öğrencilerimizin projelerimizin içinde yer alacak olmaları gerçek sorunlarla karşılaşmalarına olanak tanıyacak. Bu süreç, birbirini tanıyan ve birbirine güven duyan iki kurumun bir araya gelmesi sayesinde gerçekleşti. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz," dedi.

Protokol için yapılan imza törenine ayrıca TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı ve Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Akarun ile Rektör Danışmanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Aras da katıldı.



