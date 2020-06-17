Boğaziçi Üniversitesi kampüsü Minecraft’ta yeniden inşa edildi

Türkiye’de ilk defa bir üniversite kampüsünün sunucu olarak herkese açıldığı BOUNCraft’ta Orijinal Minecraft Java Edition sahipleri yer alabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Oyun Kulübü ve sosyal medya ekibi tarafından, Üniversite’nin Bilgi İşlem Merkezi’nin sağladığı altyapı ilegeliştirilen BOUNCraft’ın hazırlık sürecinde teknik altyapı programcıları ile daha önce ve hali hazırda Minecraft sunucularında görev almış kişilerden oluşan büyük bir gönüllü ekip çalıştı. Yurtları, kütüphaneyi, derslik binalarını yeniden inşa eden öğrenciler hep birlikte etkileşime girme imkanı bularak tüm kampüsleri yeniden inşa etmek üzere oyuna devam ediyor.

Oyunda yer alan Survival-Towny haritasına erişebilmek için Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmak gerekiyor. Oyun içerisinde Boğaziçi Üniversitesi e-posta adresini girenlere bir kod gönderiliyor. Kod sahibi olanlar oyun içine girerek tüm içeriklere erişebiliyor. Oyun içerisinde arazi satın alma ve ekonomi gibi unsurların yanı sıra, standard Minecraft Survival deneyimini yaşamak isteyenler için de Survival-Towny haritasına girmeden oyunu sürdürmek mümkün.



Oyun kurallarına uymak şart



BOUNCraft oyununda yer almak isteyenlerin belli kurallara uyması bekleniyor. Bu kurallar arasında “spam” yapmamak, diğer oyunculara saygılı olmak, reklam ve tanıtım yapmamak, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yapmamak başta geliyor. BOUNCraft’a yönelik teknik sorunlar ve geri bildirimler içinse Bouncraft Discord sunucusundaki Destek kanalı kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un Minecraft’ın geliştirici stüdyosu Mojang Studios'u 2014’te bünyesine katmasının ardından tüm dünyada hızla büyüyen MineCraft son verilere göre 200 milyondan fazla kopya satmış durumda. Oyun, dünya genelinde aylık olarak 126 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip.