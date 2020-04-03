MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBoeing, Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak
GeriTeknoloji Boeing, Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.04.2020 - 06:44,Son Güncelleme:/

Boeing, Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boeing, Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak
Abone Olgoogle-news

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gönüllü işten çıkarma planını başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamda, Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun'un mevcut piyasa koşullarına karşı şirketin atacağı adıma ilişkin çalışanlara yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi. 

Söz konusu yazıda Calhoun, işlerinin geleceğini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti. 

Havacılık ve uzay endüstrisinin Kovid-19 kaynaklı krizden çıkmasının zaman alacağını vurgulayan Calhoun, "Dünya bu pandemiden kurtulduğunda, pazarın büyüklüğü, müşterilerimizin istediği ve ihtiyaç duyduğu ürünlerle hizmetlerin türleri muhtemelen farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Calhoun, arz ve talebin dengelenmesi gerektiğine işaret ederek, şu anki gerçeğe uyum sağlamaya başlamanın önemli olduğunu, bunu ciro ve gönüllü istihdam eylemleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.  

Bu kapsamda gönüllü işten çıkarma planını başlatacaklarını belirten Calhoun, böylece şirketten ayrılmak isteyen çalışanların ödeme ve sosyal yardım haklarından faydalanarak bunu yapabileceğini bildirdi. 

Boeing, 23 Mart'ta da Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde 14 gün süreyle üretime ara vereceğini duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlerde, uçak motoru tedarikçisi General Electric Aviation şirketinin de motor üretim çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sini izne çıkaracağı kaydedildi.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle