MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBoeing, koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durduruyor
GeriTeknoloji Boeing, koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durduruyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 24.03.2020 - 05:54,Son Güncelleme:/

Boeing, koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durduruyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boeing, koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durduruyor
Abone Olgoogle-news

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde üretime ara vereceğini duyurdu.

Boeing'den yapılan açıklamda, söz konusu kararın çalışanların, ailelerinin ve bölgedeki insanların sağlığı için alındığına dikkat çekildi. 

Şirketin üretim faaliyetlerini bugün azaltmayı planladığına işaret edilen açıklamada, Puget Sound bölgesindeki üretimin 25 Mart Çarşamba itibarıyla durdurulacağı kaydedildi. 

Açıklamada, üretim faaliyetlerine 14 gün süreyle ara verileceği ve bu sürede şirketin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği bildirildi.

Aynı zamanda bu süreçte bölgede salgından etkilenen tesiste temizlik faaliyetinin gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, çalışanların işe dönüşü için de sıkı kriterlerin belirleneceği aktarıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, "Halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve bu geçici durumdan etkilenen müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle