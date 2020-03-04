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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor

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Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor
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Böcek ilaçlarının, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açtığı, bu fonksiyonel bozulmanın geri dönüşü olmadığı bildirildi.

Sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlanan, İngiltere'de Imperial College London'da görevli uzmanlar tarafından yürütülen araştırma çerçevesinde bir grup yaban arısı, larva ve yavruyken az miktarda böcek nörotoksini imidaklopride maruz bırakıldı. 

Farklı kolonilerden yaklaşık 100 arının öğrenme kabiliyetleri, yetişkin olduktan 3 ve 12 gün sonra test edilirken, beyinlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran kilit öneme sahip bölümün hacminin küçüldüğü bulgusu elde edildi. 

Larvayken imidaklopride maruz kalan yaban arılarının öğrenme kabiliyetlerinin, kalmayanlarla kıyaslandığında önemli ölçüde bozulduğu gözlendi. 

Araştırma ekibinden Dr Richard Gill, "Arı kolonileri, süper organizmalar gibi hareket ediyor. Yani koloniye herhangi bir zehir girdiğinde bunun koloni içindeki yavru arıların gelişiminde sorunlara neden olma potansiyeli var." değerlendirmesini yaptı. 

Gill, yavruyken böcek ilacıyla kirlenmiş gıdayla beslenen arıların beyninde görülen fonksiyonel bozulmanın geri dönüşü olmadığını da vurguladı. 

Bulgunun, gelecekte arı kolonilerinin başarısını tehdit edebilecek bir gelişme olduğuna işaret edildi. 

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