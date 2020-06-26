BMW'nin yeni elektrikli otomobili iX3 asfalta iniyor

BMW i çatısı altındaki tamamen elektrikli BMW i3 modelinin ardından, BMW’nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3, seri üretimden önceki son testlerini de başarıyla tamamladı. Dört hafta gibi kısa bir sürede 7.700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan Yeni BMW iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Kullanılan En Son Teknolojilerle Üretimde Daha Yüksek Verimlilik

Yeni BMW iX3, 2021'den itibaren üretimlerine başlanması planlanan BMW i4 ve BMW iNEXT modellerine de ışık tutuyor. Yeni yüksek voltajlı bataryası ve yapay zeka gibi en son teknolojileri de barındıran Yeni BMW iX3, BMW X3 ile birlikte Çin’deki tesislerde üretilecek.

Emisyonsuz Sürüş Keyfiyle Daha Fazla ‘’Seçim Gücü’’

Yeni BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyecek olan BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. Yeni BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliği taşıyor. BMW’nin “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı bu yaklaşım, şirketin dünya çapındaki kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmesine ve küresel CO2 emisyonlarını azaltma yolundaki etkisini de güçlendirmeyi hedefliyor.