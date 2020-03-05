BMW Concept i4 ortaya çıktı, şirketin logosu da değişti

BMW'nin ilk yüzde yüz elektrikli Gran Coupé’si Concept i4, dijital ortamda canlı olarak gerçekleşen basın toplantısı ile gün yüzüne çıktı. BMW’nin sürüş özelliklerini kendi tasarımıyla birleştiren Concept i4, iç mekandaki ferah ve kullanışlı tasarımını sıfır emisyon ile bir araya getiriyor.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, 2020 yılında üretime girecek olan BMW iX3, BMW iNEXT ve BMW i4 gibi tamamen elektrikli BMW modellerinde yer alacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisinde kullanılan elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı akü, BMW’nin elektrik sistemleri alanında önemli bir adım daha atmasını sağlıyor. BMW i4 için geliştirilen elektrik motoru, toplamda 530 bg'ye kadar maksimum güç üretebiliyor.

Beşinci nesil BMW eDrive, en yeni pil hücresi teknolojisine sahip, yeni tasarlanmış yüksek voltajlı bir pil ile geliyor. BMW i4 için geliştirilen akü versiyonu, son derece ince yapısı ve optimize edilmiş enerji yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 550 kg ağırlığında ve WLTP normlarına göre 600 km'ye kadar bir menzil sunuyor.





BMW Group, Yeni BMW i4'ün seri üretimini 2021'de Münih'teki ana tesisinde gerçekleştirmek için Plant Munich'e yaklaşık 200 milyon Euro’luk yatırım yapıyor. Bu durum ayrıca, gelecekte içten yanmalı motorlu, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli BMW modellerinin de aynı montaj hattında üretileceği anlamına geliyor.

Uzun aks mesafesi, fastback tavan çizgisi ve kısa çıkıntıları ile BMW Concept i4, beklenenden çok daha geniş bir iç mekân sunuyor.

Ayrıca, BMW iNEXT ve BMW i4'ün seri üretim versiyonlarında gelecek ekranların nasıl olacağına dair de bir ön bakış sunuyor. Bilgi ekranı ve Kontrol Ekranı’nın yüzeyleri sürücüye doğru eğimli şekilde tek bir parça halinde birleşiyor. Bu ekran tasarımı, bilgilerin gösterimini optimize ederken bir yandan da ekranın dokunma hassasiyetini daha sezgisel hale getiriyor. Yeni ekran teknolojisi sayesinde ekranları güneş ışığının yansımasından korumak için gereken kapak ihtiyacını da ortadan kaldırırken düzenli bir kokpit tasarımına katkıda bulunuyor.





BMW Kavisli Ekran, sürücünün önündeki ve orta konsolun üzerindeki bölümün büyük bir kısmını kaplayarak ön kısımda modern bir görünüm sunuyor. İlave olarak, ince ve kenarsız formu ile iç mekânda sofistike bir ambiyans yaratırken, fiziksel teması en aza indirmeyi hedefleyerek otomobille ilgili hemen hemen tüm komutların dokunmatik ekrandan kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

Arka koltukta oturan yolcular, bir coupé tasarımının beklentilerini aşan baş ve diz mesafesi ile yolculuk yapabiliyor.