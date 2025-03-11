Bluesky gelişmeyi sürdürüyor!

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Mikroblog sosyal ağı Bluesky, bugün yayınladığı yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.



Güncelleme ile kullanıcılar artık daha uzun videolar yükleyebilecek. Üstelik hepsi bu kadar da değil.



Platformun 1.99 sürümünde beklenen kimi değişiklikler gerçekleştirildi. Bunlardan biri artık 60 saniyelik değil, üç dakikaya kadar uzunlukta videoları yükleyebilmek.



Bir diğeri ise DM'ler yani özel mesajlar ile ilgili. Kullanıcılar artık tanımadıkları kişilerden gelen mesajları farklı bir DM kutusunda görecek.



Böylece tanıdığınız kişilerden gelen mesajları ayırt etmek kolaylaşacak. Tanımadığınız birinden gelen mesaja yanıt vermek istemiyorsanız, konuşmayı reddetmeniz yeterli olacak. Bluesky bunun DM spamını azaltmasını ümit ediyor.



Platform bir gönderi üzerinden hesapları sessize almayı da kolaylaştırırken, tabletler için platformun web arayüzü de iyileştirildi.



Şu an için Bluesky'ın 32 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.



Her ne kadar Meta'nın Threads'i daha fazla kullanıcıya sahip olsa da, Bluesky son aylarda hız kazanmış durumda.