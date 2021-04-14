Blu-ray nedir ve ne işe yarar? Blu-ray ile DVD arasındaki farklar neler?

Teknolojiye ilgi duyan pek çok kişi Blu-ray nedir sorusunu araştırmaktadır. Blu-ray bir format türü olarak bilinmektedir.

Blu-ray Nedir?

2006 yılında hayatımıza girmiş olan Blu-ray bir disk formatıdır. Oldukça kaliteli bir disk formatı olan Blu-ray DVD'nin yerini alması için üretilmiştir. Blu-ray DVD yerini almış bir disk formatı olmaktadır. Piyasa çıkısından itibaren DVD ile rekabet halini almış ve hala günümüzde de DVD'den daha fazla tercih edilmektedir.

Blu-ray CD ve DVD gibi bir optik disk formatı olmaktadır. Yüksek çözünürlüklü videoları kaydetmek, oynatmak ve büyük miktarlarda veri depolamak amacıyla geliştirilmiştir. CD, DVD ve Blu-ray karşılaştırıldığında bir CD 700 mb veri tutarken bir DVD 4,7 GB veri tutabilir diyebiliriz. Fakat Blu-ray disk 25 GB'a kadar veri tutabilmektedir. Bu nedenle CD ve DVD'den çok daha fazla tercih edilen bir disk formatı olmaktadır.

Blu-ray Ne İşe Yarar?

Mavi lazer teknolojisini kullanan Blu-ray diskler 7 GB ile 100 GB arasındaki bir veriyi saklayabilecek düzeyde üretilmektedir. İsminin ise Blu-ray olmasının sebebi üretimi sırasında mavi lazer ışınlarına maruz kalması ve diskin de mavi renkte olmasıdır.

Blu-ray diskler ile 1920*1080 çekim kalitesi ile kayda alınan filmler depolanabilir. Özellikle üretimi sırasında yüksek teknoloji kullanılmasından dolayı kolay bir şekilde bu işlemlere izin verebilmektedir. Bunun dışında Blu-ray disklerin bilgisayarlarda çalıştırılabilmesi de mümkündür. Fakat DVD pleayerlarda çalıştırılmamaktadır. Ayrıca Blu-ray ile fil izlemek veya oyunlar oynamak isteyen kullanıcıların ekstra bir harici oynatıcı veya çalıştırıcıya ihtiyacı yoktur.

Blu-Ray İle DVD Arasındaki Farklar Nelerdir?

Blu-ray ile DVD arasında belirgin pek çok fark bulunmaktadır. DVD diskler oluşturulması esnasında kırmızı lazere maruz kalmaktadır. Kırmızı lazerlerin ise boyu ortalama 650 nm olmaktadır. Buna göre Blu-ray disklerin yazımı esnasında mavi ve mor lazerler kullanılmaktadır. İki diskinde oluşturulması esnasında renk farklılığı bulunur. Rengin farklı olması sebebiyle de odaklanılması ve veri hacmi işlenmesi çok daha kolay olmaktadır.

Blu-ray disklerin işlenmesinde etkili olan lazerler 450 nm dalga boyuna ulaşmaktadır. Bu sayede çok daha küçük alanlar üzerinde büyük veri alanları açabilir. DVD 4 GB ile sınırlı olurken Blu-ray diskler 5 GB ile 100 GB arasında veriyi toplayabilir.