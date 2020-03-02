Blok zinciri tabanlı oylama makinesi tanıtıldı

Çevrim içi oylama sistemleri, seçimleri düzenleyenlere ve katılımcılara uzaktan oy verme, sonuçları otomatik hesaplama, lojistik zorlukları aşma ve süreci tek bir merkezden yönetme gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak, çevrim içi oylamalar akıllı telefon veya bilgisayar kullanma alışkanlığı olmayanların ya da oylarını bizzat bir merkeze gidip vermeyi tercih edenlerin önünde bir engel haline gelebiliyor. Bu sistemde karşılaşılan bir diğer zorluk ise bir katılımcının verdiği kararı ortaya çıkarmadan oyunun sayılıp sayılmadığını kontrol etmesini sağlamak oluyor.

Polys Oylama Makinesi bu sorunu aşmak için dağıtık defter teknolojisinden yararlanıyor. Bu da tüm oyların merkezi olmayan bir şekilde çok sayıda blok zinciri düğümünde saklanması anlamına geliyor. Oylamayı düzenleyenler bu verileri saklamak için çok sayıda bilgisayar seçebiliyor. Bunun için güvenilir kurumlara veya bağımsız gözlemcilere ait bilgisayarları tercih edebiliyor. Bu yöntem, verilen oylar üzerinde değişiklik yapma ihtimalini en aza indiriyor. Kötü niyetli kişilerin değişiklik yapabilmesi için tüm bu bilgisayarlara sızması gerekiyor.

Oylama makinesini kullanmak için katılımcıların gerekli belgelerle kimliklerini doğrulatması gerekiyor. Bunu yapan katılımcılara kendilerine özel bir QR kodu (veya başka bir kod) veriliyor. Bu kodu özel bir cihazla tarattıktan sonra Polys Oylama Makinesi üzerindeki ekrandan seçim yapılabiliyor. Katılımcılar bu QR kodunu özel bir web uygulamasında kullanarak, verdikleri oyların blok zincirine kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edebiliyor. Oyların kişiye kadar takip edilmemesi için isimler ve tercihler blok zincirinde kaydedilmiyor.

Belirli bir bölgede yapılan seçimler için de ayrı bir erişim kodu hazırlanabiliyor. Böylece başka bir bölgede bile oy verirken katılımcılara kendi yerel seçimlerindeki adaylar gösteriliyor. Denetim ve yeniden sayım için, bu dağıtık defter sistemine bir Polys Yazıcı bağlanarak kâğıtta baskı da alınabiliyor. Bölgesel seçim ekibinin ana ofisinde yer alan bu cihaz, oy verildiğinde bunu kâğıda basabiliyor.

Oylama makineleri Polys çevrim içi oylama platformu ile tek bir blok zinciri sistemi üzerinden birbirine bağlanabiliyor. Bu da makinelerin tek bir kayıt tutabilmesini sağlıyor. Böylece bir seçmenin birden fazla oy vermesinin önüne geçiliyor. Sonuç olarak, teknolojiye yatkın kullanıcılar akıllı telefonları veya diğer cihazlarıyla oy verebilirken, oy verme merkezine gitmeyi tercih edenler de Polys Oylama Makinesi ile oylarını kullanabiliyor. Tüm oylar otomatik olarak şifrelenip sayılıyor.

Otomatik sayım işlemi, organizatörlerin ekip ve kaynak giderlerini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca sonuçlar seçim biter bitmez alınabiliyor. Tüm süreç çok daha hızlı ve verimli hale geliyor.

Polys Ürün Müdürü Roman Aleshkin, “Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde, kâğıt kullanılarak yapılan oylamaların getirdiği zorlukları anladık. Polys platformuyla sunduğumuz elektronik oylama sistemi bu sorunların bazılarını çözüyor. Uzaktan oy verme imkânı sunarak gençlerin katılım oranını artırabiliyor. Ancak, fiziksel oy verme merkezleri tamamen kapatılacak olursa, bazı grupların seçimlere katılması ve seslerini duyurması da zorlaşabilir. Bu yüzden yeni oylama makinelerimizi geliştirdik. Çevrim içi platformla birlikte çalışan bu makine, vatandaşların istedikleri şekilde rahat ve şeffaf bir şekilde oy vermesini sağlıyor.” dedi.

Şirket bu prototiplerle, farklı oylama sistemlerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için Polys platformunu baz alan özel çözümler ve cihazlar geliştirebileceğini de duyurdu.

Polys topluluklar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, öğrenci konseyleri ve ön seçimler için blok zinciri tabanlı bir oylama platformu sunuyor. Şirket, Volgograd’da 82.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen seçimle dünyanın en geniş kapsamlı blok zinciri oylamalarından birini gerçekleştirdi.