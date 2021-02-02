BlizzConline ne zaman yapılacak?

Tamamen dijital olarak düzenlenecek ve Blizzard'a dair her şeyin sergileneceği topluluk etkinliği BlizzConline, gerçek bir etkinlik düzenleyemediğimiz bu zor günlerde dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları çevrimiçi ortamda bir araya getirecek. İki gün boyunca altı ayrı kanalda düzenlenecek olan etkinlikte, Blizzard geliştiricileri oyunlardaki en son gelişmeleri dünyayla paylaşacak. Cosplayciler, tasarımcılar ve murloc'lar da BlizzConline boyunca Topluluk Tanıtımı gibi etkinliklerde yeteneklerini sergileyecekler.

“Topluluğumuzla BlizzCon ruhunu paylaşmayı daha fazla erteleyemezdik. Zaten bu etkinlik de tam olarak bunun üzerine kurulu. Amacımız dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla bir araya gelmek ve oyunlar aracılığıyla kurduğumuz bağı ve yaşadığımız deneyimleri kutlamak,” açıklamasında bulunan Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti: “Ekiplerimizin üzerinde çalıştığı şeyler hakkında bilgi verecek olmak da bizim için oldukça heyecan verici. Bu, diğer BlizzCon'lara pek benzemeyecek ama etkinliği tamamen çevrimiçi ortamda düzenleyecek olmak bize özgür hareket etme ve evinden katılan topluluğumuza uygun bir program oluşturma konusunda bir fırsat.”

BlizzConline'ın birinci günü 20 Şubat Cumartesi Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak. Açılışta, geliştirilmekte olan bazı oyun içerikleri ilk kez gösterilecek. Takip eden en az üç saatlik bölümdeyse oyuncular farklı temalara ayrılmış altı kanaldan birini seçip ilgi duydukları oyuna dair derinlemesine bilgi edinme şansı bulacak.

İkinci gün, yine birden çok kanal üzerinden 20 Şubat Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Blizzard, ikinci günde düzenlenecek soru-cevap oturumlarında oyuncuların sorularını cevaplayacak. Ayrıca Topluluk Tanıtımı'nın (Community Showcase) cosplay, film, yetenek ve tasarım yarışmalarının kazananlarıyla yarışmalara damga vuranlara bugün yer verilecek.

Etkinlik canlı yayınlarını kaçıranlar, yine ücretsiz olarak BlizzConline video arşivinden yararlanabilecek.

BlizzConline'daki kutlama aktivitelerine ek olarak, 30. yılın anısına çeşitli oyun içi içerikleri de bugünden itibaren indirime giriyor.

Seçili BlizzConline içerikleri hem canlı hem de tekrarlar aracılığıyla 12 farklı dilde oyuncularla buluşturulacak. İngilizce olarak gerçekleştirilecek yayınlarda İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Portekizce, Arapça, Japonca, Korece, Sadeleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince dillerinde altyazı desteği sunulacak.