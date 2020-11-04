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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:33 | Son Güncelleme:

Blizzcon etkinliğini seyretmek ücretsiz olacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Blizzcon etkinliğini seyretmek ücretsiz olacak
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Blizzard Entertainment, gelecek yıl gerçekleştireceği Blizzcon etkinliğini internet üzerinden seyircilerle buluşturacak. Bu etkinliği izlemek ise ücretsiz olacak.

Blizzcon, her yıl ABD'de gerçekleştirilen ve şirketin en yeni yapımlarını sergilediği büyük bir etkinlikti. Ancak pandemi sonrası bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Blizzcon iptal edilirken, gelecek yılki etkinlik ise internet üzerinden yapılacak.

Pandemi öncesinde açılış seramonisi ücretsiz bir şekilde izleyebilirken etkinliğin geri kalanı ücrete tabiydi. Yapılan son açıklama ile ise etkinliğin tamamen ücretsiz olacağı netleşmiş oldu.

Blizzcon etkinliğini seyretmek ücretsiz olacak

Blizzcon, gelecek yıl 19 - 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Blizzard, bu etkinlikte yeni oyunlarını görücüye çıkaracak, sürprizler paylaşılacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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