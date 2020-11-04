Blizzcon etkinliğini seyretmek ücretsiz olacak

Blizzcon, her yıl ABD'de gerçekleştirilen ve şirketin en yeni yapımlarını sergilediği büyük bir etkinlikti. Ancak pandemi sonrası bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Blizzcon iptal edilirken, gelecek yılki etkinlik ise internet üzerinden yapılacak.

Pandemi öncesinde açılış seramonisi ücretsiz bir şekilde izleyebilirken etkinliğin geri kalanı ücrete tabiydi. Yapılan son açıklama ile ise etkinliğin tamamen ücretsiz olacağı netleşmiş oldu.



Blizzcon, gelecek yıl 19 - 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Blizzard, bu etkinlikte yeni oyunlarını görücüye çıkaracak, sürprizler paylaşılacak.

SHADOWLANDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

World of Warcraft'ın Shadowlands genişleme paketinin çıkış tarihi de netleşti. Oyun, 24 Kasım tarihinde gece yarısı 02.00'de oyunculara sunulacak.



