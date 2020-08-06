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Teknoloji
Haber Giriş: 06.08.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Blizzcon gelecek sene internet üzerinden yapılacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Blizzcon gelecek sene internet üzerinden yapılacak
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Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Blizzard'ın her sene düzenlediği Blizzcon, koronavirüs salgını nedeniyle bu kez internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı günlerde başlayan etkinlik iptalleri, yerini büyük oranda internete bırakmış durumda. Şirketler, her yıl düzenledikleri ve binlerce insanı ağırladıkları etkinliklerde sağlık açısından internetten etkinlik düzenliyor. Blizzcon da bu etkinliklerden biri oldu.  

2012 yılından beri her sene kasım ayında düzenlenen BlizzCon etkinliğinde, Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft gibi Blizzard oyunlarında gördüğümüz karakterlerin cosplay gösterilerinin yanında, yarışmalar ve birçok keyifli etkinlik hayranlarla buluşuyordu.

Gelecek yıl düzenlenecek etkinlikte sanal bilet satışı olacak ve bu biletlere sahip olanlar internet üzerinden bu etkinlikleri takip etme şansı yakalayacak.

Bakalım başka hangi etkinliklerin internete kaydığını göreceğiz?

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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