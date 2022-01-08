Black squad sistem gereksinimleri neler? Black squad için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Black squad adı verilen oyun tam anlamıyla savaş bir savaş oyunu olarak ifade edilmektedir. Oyunda savaş sahneleri iyi bir şekilde kurgulanarak oyunculara sunulmaktadır.

Black Squad Sistem Gereksinimleri Neler?

Black Squad adlı oyun rekabet içeren bir oyun olarak oyun severlerin beğenisine sunulmaktadır. Bu oyunda yer alan klan savaşları istenirse 2 kişilik rekabetçi modu ile ya da tek kişilik dereceli mod ile oynanmaktadır. Oyunda yer alan görsel efektler iyi derecede hazırlanmış olduğu için oyuncular tarafından ilgi görmektedir. Grafik tasarımının iyi yapıldığı Black squad adlı nişancı oyunu 8 GB ile oyunu oynayanlara kolaylık sunmaktadır. Oyunda oyuncular seçtikleri modlar ile silahları farklı şekillerde kullanabilir ve kendilerine özgü stratejiler geliştirebilmektedirler. Bu oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

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İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit olması gerekir.

İşlemci: Core2 DUO 2.2GHZ / AMD Athlon 64 X2 2.66GHz olmalıdır.

Bellek: 4 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE 8600 ORGT630 / RADEON Hd 6750 olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0 olması gerekir.

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekir.

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Black Squad İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Black squad 2017 yılında piyasaya sürülen bir nişancı oyunu olarak ifade edilmektedir. Oyun NS Studio tarafından geliştirilmiş ve Microsoft Windows platformunda oyuncularla buluşturulmuştur. Black squad oyunu rakibine meydan okumak ve klan savaşları yapmak isteyen oyun severler tarafından ilgi gören bir oyun olmaktadır. Bu oyun için gerekli olan bazı donanımlar bulunmaktadır. Bu donanımlara sahip olan bilgisayarlarda oyun sorunsuz bir şekilde oynanabilmektedir. Black squad oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şunlar olmaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 BİT olmalıdır.

İşlemci: Core2 Duo 2.2GHZ / AMD Athlon 64 X2 2.66GHz olmalı

Bellek: En az 4 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE 8600 OR GT630 / RADEON Hd 6750 olmalıdır.

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DirectX: Sürüm 9.0 olması gerekir.

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı olmalıdır.

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

Black Squad oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlar olmaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 BİT

İşlemci: Core i3-4170 / AMD FX-8300 olmalı

Bellek: 8 GB RAM olmalı

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 or amd Radeon HD 7950,

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan