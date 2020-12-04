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Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Black Friday'de online alışveriş hacmi 2.5 kat arttı

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Black Friday'de online alışveriş hacmi 2.5 kat arttı
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E-ticaret sektöründe alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday, alışveriş tutkunlarına bu yıl da büyük indirim fırsatları sundu. Black Friday'de internetten alışveriş hacmi yüzde 166 arttı. En çok tercih edilen ürünler ise sırasıyla tekstil (giyim), ayakkabı ve elektronik kategorilerinden oldu.

Her yıl kasım ayında heyecanla beklenen Black Friday, tüketiciler ve işletmeler için bu yıl da oldukça güzel fırsatlar sundu. Birçok tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak ve alışveriş yapmak için beklediği bu fırsat döneminde alışveriş hacimlerinde ciddi artışlar gözlemlendi.
 
PayTR'nin verilerine göre, Black Friday'de internetten alışveriş hacmi geçen yıla göre  yüzde 166, işlem adedi ise yüzde 162 artış gösterdi. En çok satış gerçekleşen ilk üç kategori ise tekstil (giyim), ayakkabı ve elektronik oldu.
 
Tekstil harcamaları elektroniği geçti

Geçen yıl en çok alışveriş yapılan kategori elektronik olurken, bu yıl tekstil sektörü rağbet gördü. Ortalama sepet tutarında ise geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl 647 TL olan rakam, bu yıl 247 TL'ye düştü.
 
Kasım ayındaki cirolarla karşılaştırıldığında geçtiğimiz yıl Black Friday'deki artış yüzde 40 iken, bu yıl yaklaşık yüzde 61 oldu. Alışveriş hacmi saat 00:00-02.00 ve 18:00-21:00 arası yoğunlaştı. En çok alışveriş yapılan şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Trabzon oldu.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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