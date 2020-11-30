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Teknoloji
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Black Friday boyunca siber saldırılar 3 kat arttı

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Black Friday boyunca siber saldırılar 3 kat arttı
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E-ticaretin en yoğun olduğu gün olan 'Efsane Cuma'da siber saldırılar normal günlerin 3 katına çıktı. Güvenli online alışveriş deneyimi için ödeme ekosistemindeki tüm aktörlerin dikkat etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bankaların ve ödeme sistemcilerinin, globalde her yıl yüzde 23 oranında artan üye işyeri risklerini yüzde 35 oranında düşürdüklerini söyledi.

Pandemi döneminde artan online alışveriş, e-ticaret sitelerinin geleneksel kasım ayı kampanyalarıyla yeni rekora koşarken, siber güvenlik risklerini de beraberinde getirdi. Pandeminin başladığı mart ayından bu yana artarak devam eden siber saldırılar, e-ticaretin en yoğun olduğu gün olan 'Efsane Cuma'da normal günlerin 3 katına çıkarak adeta zirveye ulaştı. PCI Checklist Genel Müdürü Kıvanç Harputlu, araştırmaların, online alışverişte siber risk artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösterdiğinin altını çizerek, güvenli online alışveriş deneyimi için ödeme ekosistemindeki tüm aktörlerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. 

SALDIRILARIN YÜZDE 99’U KULLANICILARIN FİNANSAL VERİSİNE ULAŞMA AMAÇLI 

Statista verilerine göre, Türkiye e-ticaret pazarında 2020-2024 yılları arasında her yıl yüzde 20 büyüme öngörüldüğünü ifade eden Harputlu, "Bu, dünyada Türkiye’yi en hızlı büyüyen ülke konumuna getiriyor. E-ticaret büyümesinde dünya ortalaması ise yüzde 8 oranında” dedi. Saldırganların finans ve sigortacılık sektörüne yönelik yaptığı saldırılarda finansal veriye ulaşma motivasyonunun yüzde 91 olduğunu söyleyen Harputlu şöyle devam etti:

“Bu oranın e-ticarette yüzde 99 olması, kötü niyetli kişilerin kart verisine ulaşma amaçlı yaptığı saldırılarda e-ticaret sektörünü açıkça hedef aldığını gösteriyor. Ayrıca yapılan bu saldırıların yüzde 75’i de şirket dışındaki kişiler tarafından gerçekleştiriliyor”.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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