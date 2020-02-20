Biznet, Cyber Boot Camp isimli staj programı için başvuru almaya başladı

Son başvuru tarihinin 18 Nisan 2020 olduğu süreçte; 19 Nisan 2020 tarihinde ön değerlendirme sınavının gerçekleştirileceği ve 29 Nisan 2020 tarihinde ise sonuçların açıklanacağı belirtildi. Siber güvenlik alanına meraklı üniversite öğrencilerini kapsayacak ve 1 Haziran 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek “Cyber Boot Camp”, geleceğin siber güvenlik uzmanlarını sektöre hazırlamayı hedefliyor.

Siber güvenlik alanına ilişkin, Türkiye ve dünyada yaşanan yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına her fırsatta dikkat çeken Biznet Bilişim’in bu programla, siber güvenlik alanını hobi edinmiş ve bilgi teknolojilerinin farklı disiplinleriyle çalışmak isteyen üniversite öğrencilerini aradığı vurgulandı.

Başvuru için adaylarda üniversite öğrencisi olmak dışında herhangi bir ön şart aramaksızın, “Neden Biznet Cyber Boot Camp Staj Programına Katılmak İstiyorsun?” sorusunun yanıtını; CV’leri eşliğinde cyberbootcamp@biznet.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

İstenen bilgi ve dokümanlar:

CV



“Neden Biznet Cyber Boot Camp Staj Programına Katılmak İstiyorsun?” sorusunu açıklayan bir yazı