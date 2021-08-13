Oppo'nun Renovators projesi son üç yılda dünya çapındaki genç sanatçılardan 5.000'den fazla başvuru aldı. Projeye katılan genç sanatçılar arasında bazıları Manchester'da dijital sanat sergileri düzenleyerek kültürel mirasları öğretmek için popüler kültürden yararlandı. Bir kısmı tasarımlarını yılbaşı hediye kutularına dönüştürürken bazılarıysa tasarımlarını ticarileştirmek için yapay zeka teknolojisini kullanmayı tercih etti.

Bizim gördüğümüz haliyle doğa, bilgisayarların gördüğü halinden nasıl farklıdır?

İnsanlar doğayı ve biyolojik çeşitliliği hayal etmek için birçok girişimde bulundu. Ancak bir bilgisayar için doğa nedir? Oppo Renovators projesinden genç bir sanatçı, yapay zekayı kullanarak bilgisayar perspektifinden elektronik bir ütopya üretmeye çalıştı. Sanal dünyada bilgisayar, bize doğal bir manzara göstermek için tüm canlıların özelliklerini bir araya getiren bir tasarım ürünü olarak konumlanıyor.

Her şey pikselleştirilebilir mi?

Bilgisayar oyunları oynarken tamamen piksellerden oluşan bir dünya görüyoruz. Pikseller, gerçek dünyadan oldukça uzak semboller olarak karşımıza çıkıyor. OPPO Renovators projesinden genç bir sanatçı, noktalardan, çizgilerden ve yüzeylerden daha yüksek boyutlara kadar pikselleri anlamanın şehirlerin gelişim modeline çok benzediğine inanıyor. Dijital teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte şehirler ve toplum hızla dönüşüyor. Bu köklü değişimi yakalamak için genç sanatçı, piksellerin hızla geliştiği ve sonunda genişleyen modern bir şehir haline geldiği bir video çalışmasına imza attı.

Uzay akmaya başladığında duygularımız nasıl değişir?

Başka bir genç sanatçı 2019 yılında, İngiltere'deki en eski Viktorya dönemi binalarından birinin altına sanal görüntüler ekledi ve ziyaretçilerin çevresiyle etkileşim kurmasını sağladı. 'Gökyüzünü İzlemek' adlı bu sürükleyici sanat projesi, binanın sanal bir görüntüsünü oluşturmak için verileri kullanan Oppo'nun sanatçılarından Jiayu Liu tarafından oluşturuldu. Liu, ziyaretçilerin çevrelerini gözlemlemeleri ve etkileşim kurmaları için bir yol yaratmayı ve boş alanı doğa ile ilişkimizi yansıtacak bir yer olarak düşünmeyi umdu.

Bu yıl 'Işık' temasının ön plana çıkarılacağı Renovators 2021 projesi, genç sanatçıların teknoloji ve sanatın birleşimini özgürce keşfetmelerini ve ünlü sanatçılardan profesyonel rehberlik almalarını sağlayacak. Olağanüstü yetenekler ayrıca Londra Tasarım Haftası ve Dubai Expo'da çalışmalarını dünya sahnesinde sergileme fırsatına sahip olacak ve daha fazla insanın genç neslin 'ışığına' tanık olmasını sağlayacak.