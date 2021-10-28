Bitfinex Shiba İnu ne zaman listelenecek?

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Bitfinex Shiba İnu listelemesi, yatırımcıların odağında yer alıyor. Bitfinex resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda Shiba Inu (SHIB), Multiverse (AI), Qredo (QRDO) ve Magic Internet Money (MIM) projelerinin listeleyeceğini duyurdu. Listelemeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak ”çok yakında” ifadesi kullanıldı.

Listelemenin Aralık ayına kadar tamamlanması bekleniyor.