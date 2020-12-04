Bitcoin 19 bin doların üzerinde seyrediyor

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.27 artışla 19,301.08 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 12.34’e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 358.35 milyar dolara yükseldi.



Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 56 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından beş birim düşünler arasındaydı.



Kripto para piyasalarında toplam hacim de, son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık artışla 574.65 milyar dolara yükselerek, geçen hafta ulaştığı 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesine yaklaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle önceki 24 saatteki 158 milyar dolardan 154 milyar dolara indi.



Toplam 7,854 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,885 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:



1.Bitcoin yüzde 1.27 artışla 19,301.08 dolar,



2.Ethereum yüzde 2.20 artışla 606.73 dolar,



3.XRP yüzde 0.51 düşüşle 0.61 dolar,



4.Tether yüzde 0.10 artışla 1.00 dolar,



5.Litecoin yüzde 0.33 düşüşle 87.35 dolar,



6.Chainlink yüzde 1.32 düşüşle 13.68 dolar,



6.Bitcoin Cash yüzde 1.26 düşüşle 287.44 dolar,



8.Cardano yüzde 2.58 artışla 0.16 dolar,



9.Polkadot yüzde 2.87 düşüşle 5.30 dolar,



10.Binance Coin yüzde 0.44 artışla 30.41 dolardan işlem görüyordu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:



"2009 yılından itibaren hayatımıza giren kripto paralar, herhangi bir otoriteye bağlı olmaması ve anonim olması gibi nedenlerle kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır.



"Kripto paraların ilki olan dijital para birimi Bitcoin (BTC) ilk kez 2009’da ortaya çıkmış ve yeni bir kripto para çağının kapılarını açmıştır.



"Vergi daireleri, icra kurumları ve dünya çapındaki düzenleyiciler hala en iyi uygulamaları tartışırken cevaplanması gereken en önemli soru kripto paraların yasal olup olmadığıdır. Bu sorunun cevabı kullanıcının bulunduğu yere ve etkinliğine bağlıdır.



"Günümüzde neredeyse binlerce farklı kripto para birimi bulunmakla birlikte net sayısı bilinmemektedir.



"Kripto paralar genel olarak herhangi bir merkez bankası tarafından üretilmez, onaylanmaz veya düzenlenmezler. Bunun yerine, madencilik olarak bilinen ve bilgisayarlar aracılığıyla çalıştırılan matematiksel algoritmalarla oluşturulurlar.



"Bu oluşturma işlemi bireyler, çeşitli firmalar ve akademik kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir ancak günümüzde piyasada bulunan çoğu kripto para kurumsal yapılardan ziyade bireyler tarafından üretilmektedir.



"Samsung ya da Facebook gibi teknoloji devleri kripto para üretimi konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da süreç kurumsallaştıkça bu yeni kripto paralara herhangi bir talep oluşup oluşmayacağı henüz net olarak öngörülememektedir.



"Kripto paralar genel anlamda herhangi bir hükümetle ilgili olmadıkları için ve fiziksel bir formda üretilmedikleri için eşler arası bir ödeme sistemi olarak kullanılmaktadırlar.



"Bu nedenle, döviz kuru ücreti olmadan sınır ötesi işlemler yapmak için uygun bir yol sunarlar ve ayrıca kullanıcıların anonim kalmasına da izin verirler."



