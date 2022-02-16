Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne bir şirket daha katıldı

Haberin Devamı

Şirket, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi için 160'tan fazla ülkeden 12 binden fazla şirketin ve paydaşın yer aldığı, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) katıldı.

Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ise şu anda dört ana konu üzerinde yoğunlaşıyor: doğayı koruma, inovasyon ve değer yaratma, sanayi kalkınma sinerjileri ve sorumlu kurumsal yönetim.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlere kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları konusunda rehberlik etmek için küresel bir çerçeve sağlıyor. Buna ek olarak, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerini taahhüt etmelerine, değerlendirmelerine, formüle etmelerine, uygulamalarına, ölçmelerine ve iletmelerine yardımcı oluyor.