Birleşim İşareti Nedir, Nerelerde Kullanılır Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Birleşim İşareti Yapımı

Birleşim kümeleri, kümelerin önemli konularından bir tanesidir. Gösterimi U şeklindedir. Bu simge genelde bilgisayar üzerinden yazılan metinlerde kullanılabilir. Bu nedenle işaretin nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır.

Birleşim İşareti Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Yapılır?

Kümelerde birleşim işlemlerinde verilen kümeler tek bir küme altında yazılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu ise farklı kümelerin aynı elemanlarının birleşim kümesine bir defa yazılması gerekmektedir. Bunun nedeni ise bir kümede aynı elemanın yalnızca bir defa yazılmasından kaynaklanmaktadır.

A ile birbirinden farklı iki küme olmak üzere bu iki kümenin birleşimi A U B şeklinde gösterilmektedir. Okunuşu ise A birleşim B şeklindedir. C ile D gibi iki küme verildiği zaman bu iki kümenin elemanlarından meydana gelen yeni küme C birleşim D kümesi olmaktadır.

Birleşim kümelerinde aynı elemanların yalnızca bir defa yazılması gerekmektedir. İki küme birleştiği zaman, birleşen kümelerin tüm elemanlarının yazılması gerekmektedir. Birleşim işlemi U sembolü ile gösterilmektedir.

Klavye İle Birleşim İşareti Yapımı Nasıldır?

Birleşim işareti karakter eşlem tablosu üzerinden yapılabilmektedir. Açılan ekranda yazı tipi bölümünde Segoe UI Symbol seçilir. Ardından gelişmiş görünüm kutucuğu işaretlenmelidir. Unicode bölümüne 222A yazılarak onaylanır. Buradan U simgesi karşınıza çıkacaktır. Seç tuşuna bastığınız zaman simge kolay bir şekilde metine eklenir.

Başka bir yöntem ise kopyala yapıştır yöntemidir. Bu işlemde başka bir sayfadan birleşim işareti mouse yardımı ile kopyalanır. Ardından metin bölümüne gelerek simge yapıştırılır. Bu şekilde U işareti elde edilmiş olur.