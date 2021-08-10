Birinin Instagram Hesabını Kapattığı Nasıl Anlaşılır? Instagram Hesabının Kapatıldığını Öğrenme

Instagram dondurma veya geçici olarak kapatma işlemleri ile hesaplar askıya alınabilir ve daha sonra tekrardan açılabilmektedir. Fakat dondurulan hesapların görünüp görünmediği pek çok kişi tarafından merak konusu olmaktadır.

Birinin Instagram Hesabını Kapattığı Nasıl Anlaşılır?

Kullanıcılar Instagram hesaplarını kapatmak istiyorlar ise tamamen silmek yerine geçici süreliğine dondurabilirler. Dondurma işleminden sonra kullanıcılar istedikleri zaman kullanıcı bilgilerini girip tekrar hesaplarını açabilirler. Fakat Instagram hesabı dondurulduktan sonra otomatik olarak dondurulan hesap gözükmeyecektir.

Instagram'da bulunan ve dondurulmuş hesaplar Instagram platformunda gözükmemektedir. Kapatılan hesap diğer kullanıcılar ve takipçiler tarafından da görülmemektedir. Bu nedenle kapatılan Instagram hesabının kapalı olup olmadığını anlamak için kullanıcı adı girilmeli ve hesap gözükmüyor ise kapanmış demektir.

Instagram Hesabının Kapatıldığını Öğrenme

Instagram dondurma işlemleri sonrasında kullanıcıların aklına gelen sorulardan birisi hesabın kapatıldığının nasıl öğrenileceği sorusudur. Özellikle takipçi listesinden birden kaybolan hesapların profilindeki durumu merak edenler bu soruyu internet üzerinden sıklıkla araştırmaktadır.

Instagram dondurma işlemi gerçekleştiği zaman dondurulan hesap ve profil ortadan yok olmaktadır. Bu işlemlerin yapılmasının ardından dondurulan hesap kimse tarafından görülemez. Bu durumda bu hesabın silindiği veya dondurulduğu anlaşılabilir. Ancak net bir şekilde hesabın dondurulup dondurulmadığı veya silinip silinmediği anlaşılamamaktadır.

Dondurulan Instagram hesabı tekrar aktif hale geldiği zaman ise hesap eskiden olduğu gibi aktif olacaktır. Hesap dondurma işlemi yapıldığı zaman hesapta bulunan takipçiler hiçbir şekilde takibi bırakamazlar. Çünkü hiçbir kullanıcı dondurulan profile ulaşamaz.