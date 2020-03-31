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HaberlerTeknoloji HaberleriBirinci şahıs taktiksel nişancılık oyunu Valorant'ın kapalı betası duyuruldu
GeriTeknoloji Birinci şahıs taktiksel nişancılık oyunu Valorant'ın kapalı betası duyuruldu
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Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2020 - 05:48,Son Güncelleme:/

Birinci şahıs taktiksel nişancılık oyunu Valorant'ın kapalı betası duyuruldu

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Birinci şahıs taktiksel nişancılık oyunu Valorant'ın kapalı betası duyuruldu
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Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT, Kapalı Beta dönemine başlıyor. Türkiye, Kanada, Avrupa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olacak Kapalı Beta dönemi, 7 Nisan 2020'de açılıyor.

Riot Games’in merakla beklenen yeni oyunu VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta dönemine başlayacak. Kapalı Beta dönemi, Türkiye, Avrupa, Kanada, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oyuncularla sınırlı olurken, ilerleyen süreçte bu ülkelerin çoğaltılması da değerlendiriliyor. 

Riot Games, takipçilerine VALORANT Kapalı Beta erişimi vermek için dünyanın önde gelen çok oyunculu eğlence topluluğu olan Twitch ile işbirliği yapıyor. Kapalı Beta'ya katılmaya hak kazanmak için Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oyuncuların, şu adımları takip etmesi gerekiyor: 

Bir Riot hesabı edinmek için kayıt olmak 
Riot hesabını bir Twitch hesabına bağla
Kapalı Beta etkin hale geldikten sonra erişime hak kazanabilmek için Twitch'te öne çıkarılan belirli VALORANT yayınlarını izlemek.

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