Bir teknolojiye daha veda ediyoruz!

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Dijitalleşme süreci hızlanarak devam ediyor. Bu yüzden yakında yine bir teknolojiye veda edeceğiz gibi durmakta.

Bir zamanlar herkesin sahip olmak istediği, filmlerini, dizilerini hatta konserlerini üzerinden izlemeyi tercih ettiği Blu-ray disklerin de yavaş yavaş sonu geliyor.

Netflix, Disney+ ve Amazon Prime gibi dijital servislerin gölgesi, bizi yüksek çözünürlüklü görüntü ile tanıştıran disklere veda etmemize yol açacak.



Piyasaya çıkmasından yaklaşık 18 yıl sonra, Blu-ray gelişiminin öncü firmalarından biri olan Sony, ona büyük bir darbe vurmaya hazırlanıyor: Şubat 2025 itibarı ile Sony artık Japonya’da boş, kaydedilebilir Blu-ray disk üretmeyecek.



Sony’nin sadece üç cümleden oluşan basın açıklaması, MiniDisc, MD data ve MiniDV kasetler için de son tarihin aynı olduğu bilgisini içeriyor.

Şirket tüm bu formatlar için bir “devam modeli” gelmeyeceğini açıkça belirtti.



Veda gönderisinde şu ifadeler vardı: “Bugüne kadar bize güvenlerinden dolayı müşterilerimize en içten şükranlarımızı sunarız.”

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Blu-ray diskler, genellikle “mavi” olarak adlandırılsa da, aslında teknik olarak daha kısa, mor bir dalga boyuna denk gelen 405 nanometrelik lazer diyot kullanılarak okunur.



Söz konusu lazer, bir DVD’de bulunanların yarısından daha küçük boyuttaki bilgi parçalarını okuyabilecek şekildedir.

Haliyle, geleneksel bir Blu-ray disk, standart DVD’den beş kat daha fazla veri depolayabildiği için yüksek çözünürlüklü video dosyaları tutabilir.

Blu-ray’lerin DVD’lerin aksine çizilmeye karşı dayanıklı olabilmesi için uymaları gereken üretim şartları ve karşılamaları gereken mekanik aşınma testleri de mevcuttur.

Blu-ray geliştirilmeye 1998 yılında başlanmış ve ilk tanıtım belgesi 2004 yılında yayınlanmıştı. 20 Haziran 2006’da piyasaya sürülen ilk 6 Blu-ray filmin içerisinde 50 İlk Öpücük, Beşinci Element ve Terminator gibi yapımlar yer alıyordu.

2 yıl sonra, Haziran 2008’e gelindiğinde, 3 bin 500 civarında film ve dizi Blu-ray olarak sunulmuştu.

Ancak uzmanlar Sony’nin bu kararının Blu-ray’ı “bitirmeye” yetmeyebilececeği görüşünde. Sonuçta dijital platformların abonelik fiyatları sürekli artıştayken ve diğer şirketler yapımlarını Blu-ray formatında üretip satmayı sürdürürken, bir Blu-ray arşivine sahip olma fikri pek çoğu için hâlâ mantıklı gelebilir.