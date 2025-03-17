Bir sanal asistana daha veda vakti geldi!

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Teknoloji devi Google, 2016 yılında duyurup kullanıma sunduğu sanal yardımcısı Asistan'ı artık emekliye ayırıyor.



Şirket tarafından paylaşılan blog duyurusunda "Gelecek aylarda, daha çok kullanıcının mobil cihazlarındaki Google Asistan'ı Gemini'ya yükselteceğiz. Bu yılın ilerleyen zamanlarında da klasik Google Asistan çoğu cihaz için erişilebilir olmayacak ya da mobil uygulama mağazalarından indirilebilir olmayacak."



Gelen bilgilere göre, yeni telefonu ve güncellenmiş yazılıma sahip kullanıcılar Gemini kullanacak. Android 9 ya da daha eski sürüme ve 2 GB RAM'den daha azına sahip cihazlar Asistan kullanmayı sürdürecek.



Google, Gemini kullanımını artırmak için bastırmayı sürdürüyor. Şirket sadece telefonların Gemini'a geçmekle sınırlı kalmayacağını şöyle açıkladı:



"Ek olarak, tabletleri, otomobilleri ve telefonunuza bağlanan saat ve kulaklık gibi cihazları da Gemini için güncelleyeceğiz. Gemini ile hoparlör, ekran ve TV Gibi ev cihazlarına da yeni deneyimler sunacağız. Buna dair daha fazla bilgiyi önümüzdeki aylarda sunacağız. O zamana dek, Google Asistan bu cihazlarda çalışmayı sürdürecek."



Yani kısacası, elveda Asistan, hoş geldin Gemini.