Bir kullanıcının ölümünün ardınan Facebook hesabı ne oluyor?

Dijital varlıkların ölümün ardından ne olacağı uzun yıllardır tartışma konusu. Apple Music üzerinden alınan lisanslı müzik parçalarının miras yoluyla bir başkasına aktarılamaması Apple'a tepkiye neden olurken, yasaların da yavaş yavaş bu konuda şekillenmeye başladığı görülüyor.



Facebook ise bir kullanıcının ölümü halinde nasıl yol alınacağını net kurallarla belirlemiş durumda. Kullanıcı, hayattayken hesabında değişiklik yaparak hesabının tamamen kapatılmasını talep edebiliyor ya da anıt sayfasına dönüşmesine izin verebiliyor. Ama bu kararı verirken de Facebook'a ölüm belgesinin yollanması gerekiyor. Bu da kullanıcının bir yakınının ölüm belgesini FacebooK'a ibraz etmesiyle mümkün hale geliyor.

Eğer Facebook hesabı olan bir yakınınız hayatını kaybettiyse ve Facebook hesabı hala aktif olarak duruyorsa aşağıdaki internet sayfasına girin:

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480





Bu sayfada o kişinin yakını olduğunuzun anlaşılması için sizden nüfus cuzdanı bilgileriniz istenyor. Sonrasında hesabını kapatmak istediğiniz kişinin Facebook profil linkini paylaşıyorsunuz.

Şu bir gerçek ki Facebook tam bu noktada kullanıcıya birkaç farklı opsiyon sunuyor. Seçenekler şunlar:

* Hesabı anıtlaştırma

* Hesabı kapatma

Hesabı kapatma yolunu izlediğinizde artık kapatılan hesaba kimse ulaşamıyor ve Facebook'tan siliniyor. Anıtlaştırma yoluna gidildiğinde ise standart bir Facebook profil sayfası olmaktan öte kişiyi hatırlatması adına bir anıt sayfası oluşturuluyor ve bu şekilde kişinin fotoğraflarına ulaşılabiliyor. Anıt sayfanının kontrolü ölen kişinin hayattayken belirlediği kişi oluyor ya da kişi belirlenmediyse bir yakın akraba bunu yapabiliyor.



Özellikle de ölen kişinin bazı Facebook arkadaşlarının ölüm durumunu bilmemesi ve doğum günleri geldiğinde kişiye doğum günü mesajı atması hoş bir görüntü olmuyor.

Bu nedenle kişinin ölümünün ardından Facebook için mutlaka bir aksiyon alınması gerekiyor.