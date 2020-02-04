Bir dönemin sonu! BlackBerry telefonlar artık üretilmeyecek

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Bundan 10 yıl önce telefon pazarında önemli bir şirket olan Black Berry, klavyeli telefonlarıyla küresel pazarın yüzde 20'sine hakimdi. Apple gibi şirketlerin dokunmatik ekranlı telefonlar üretmesi BlackBerry için sonun başlangıcı oldu. Android ve Apple'ın gücü karşısında daha fazla dayanamayan şirket, 2016 yılında kendi işletim sistemini kullanarak cihaz üretmeyeceğini açıkladı. Fakat, aynı yıl TCL Communications ile bir anlaşma imzalanarak Android işletim sisteminin kullanıldığı BlackBerry markalı telefonlar üretildi.

Anlaşmanın ardından klasik bir BlackBerry klavyeye sahip ama farklı görünümlü Android telefonlar piyasaya sürüldü. Buna rağmen istenilen olmadı ve şirket sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile gelinen son noktayı ortaya koydu. TCL ile yollarını ayırdığını açıklayan şirket, 31 Ağustos 2020'den itibaren BlackBerry markalı telefonları artık satmayacağını açıkladı. Mevcut cihazların ise iki yıl daha destekleneceği belirtildi.

TCL Communications artık BlackBerry telefonları tasarlama ve üretme hakkına sahip olmayacak. Diğer taraftan, BlackBerry'nin telefon üretimi için başka ortakları da bulunuyor ama bu şirketlerle ilişkiler daha sınırlı ve sadece Asya bölgesinde birkaç ülkeyi kapsıyor. TCL ile yollar ayrıldıktan sonra BlackBery'nin geleceğiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.