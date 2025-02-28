Bir devrin sonu... Microsoft Skype'ı kapatıyor

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Bir zamanlar en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan görüntülü görüşme hizmeti olan Skype'ın 21 yıl sonra kapatılacağı iddia edildi. ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kapatma işlemine Mayıs ayında başlayacağı öne sürüldü.

Teknoloji sitesi XDA'de paylaşılan bir notta, bazı kullanıcıların Skype ön izlemesinde "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'de devam edin." yazısı ile karşılaştığı bildirildi.

Yapılan analizde bu uyarının Windows kullanıcıları için geçerli olduğu, Android'de durumun nasıl olacağının kesin olmadığı belirtildi. Microsoft'un yakında Skype kullanıcılarını bir diğer uygulaması Teams'e yönlendireceği iddia edildi.

2003'TEN BERİ KULLANILIYOR

2003'te tanıtılan Skype programı, 2011'de Microsoft tarafından satın alındı. Şirket, o dönem Skype'ı popüler mesajlaşma uygulaması Windows Live Messenger yerine devreye aldı.

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Ancak Skype da yıllar geçtikçe Google Chat, WhatsApp Messenger, Facebook'un Messenger', Zoom ve Apple'ın FaceTime'ı gibi uygulamalar karşısında önemini yitirdi.