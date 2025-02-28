×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Bir devrin sonu... Microsoft Skype'ı kapatıyor

Güncelleme Tarihi:

#Microsoft#Skype#Kapatma
Bir devrin sonu... Microsoft Skypeı kapatıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 16:47

ABD teknoloji devi Microsoft, popüler görüntülü görüşme programı Skype'ı kapatacağı iddia edildi. Şirket'in Skype yerine Teams programına odaklanacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Bir zamanlar en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan görüntülü görüşme hizmeti olan Skype'ın 21 yıl sonra kapatılacağı iddia edildi. ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kapatma işlemine Mayıs ayında başlayacağı öne sürüldü. 

Teknoloji sitesi XDA'de paylaşılan bir notta, bazı kullanıcıların Skype ön izlemesinde "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'de devam edin." yazısı ile karşılaştığı bildirildi. 

Yapılan analizde bu uyarının Windows kullanıcıları için geçerli olduğu, Android'de durumun nasıl olacağının kesin olmadığı belirtildi. Microsoft'un yakında Skype kullanıcılarını bir diğer uygulaması Teams'e yönlendireceği iddia edildi. 

2003'TEN BERİ KULLANILIYOR

2003'te tanıtılan Skype programı, 2011'de Microsoft tarafından satın alındı. Şirket, o dönem Skype'ı popüler mesajlaşma uygulaması Windows Live Messenger yerine devreye aldı.

Haberin Devamı

Ancak Skype da yıllar geçtikçe Google Chat, WhatsApp Messenger, Facebook'un Messenger', Zoom ve Apple'ın FaceTime'ı gibi uygulamalar karşısında önemini yitirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Microsoft#Skype#Kapatma

BAKMADAN GEÇME!