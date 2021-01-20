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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

BiP'in yurt dışında kullanıcı sayısı 8 milyona dayandı

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BiP'in yurt dışında kullanıcı sayısı 8 milyona dayandı
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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona dayandı.

BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da rakiplerini geride bırakarak Google Play Store'da birinci sıraya yerleşti. Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep ile birlikte BiP tüm dünya çapında uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde üst sıralara tırmandı.

BiP, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliğe sahip.

Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.

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