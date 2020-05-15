BiP’in konferans özelliği Birleşmiş Milletler ile bağlantı kurdu

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 20’nci yıldönümü için düzenlenen özel röportaj serisine iletişim ve yaşam platformu BiP’in geliştirmeye devam ettiği uzaktan toplantı çözümü üzerinden katıldı.

Turkcell’in ilk imzacıları arasında yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 20’nci yıldönümü kapsamında Haziran ayında ABD’nin New York kentinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. BM, iptal edilen etkinlik yerine imzacı kamu kuruluşları, şirketler ve STK’ların yöneticileriyle akademisyenlerin katılacağı bir online röportaj etkinliği organize etme kararı aldı.

Erkan BiP’in geliştirmeleri devam eden konferans özelliğinin kullanıldığı röportajda, Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine nasıl adapte ettiklerini aktarırken, Turkcell’in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerini anlattı. Genel Müdür Erkan röportajda ayrıca GSMA Yönetim Kurulu’nda yer alan Türkiye’den tek temsilci olarak sektör adına ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler de paylaştı.

Erkan, BM yetkilileriyle röportajını, yerli ve milli iletişim platformu BiP’in yakın zamanda kullanıma geçecek uzaktan toplantı çözümü üzerinden gerçekleştirdi. Konferans özelliğini COVID-19 döneminde evlerde vakit geçiren kullanıcıların iş toplantılarını yapmak, aileleri ile özlem gidermek gibi ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiklerini vurgulayan Erkan, “BiP Konferans özelliğini Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluş üzerinden uluslararası arenaya bir kez daha tanıtıyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP uygulamasının kullanıcı sayısı bugün dünya çapında 45 milyona ulaşmış durumda.” dedi.