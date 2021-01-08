BiP, bir günde 100 bin telefona indirildi

Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcıdan bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. Ayrıca BiP Web ile yine HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün.

Uygulamaya özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.

Ayrıca söz konusu uygulama ile banka hesap bilgilerine gerekmeksizin, telefon numarası ile para transferi yapılabiliyor. Tüm operatör kullanıcılarının hizmetine sunulan uygulama, aynı zamanda çeviri özelliğiyle de anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan tanıyor.

Kullanıcılar 2020'de uygulama üzerinden yaklaşık 140 milyar mesaj gönderdi. Yapılan görüşmelerin toplamı da 2,5 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 150 milyon dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı uygulamanın aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.



