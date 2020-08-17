BiP Acil Durum Butonu'na kayıtlı abone sayısı 2 milyona ulaştı

Turkcell açıklamasına göre, BiP'te bulunan "Acil Durum Butonu" ile yakınlarına ulaşabilen kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyacı olup olmadığı bilgisini konumları ile birlikte gönderebiliyor. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar, güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını istedikleri kişilere haber verebiliyor.

Aralık 2019'dan bu yana BiP "Acil Durum Butonu" ile "Acil Durumda Ulaşılacak Kişi" sayısını 2 milyona çıkaran BiP ile 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM'e de erişilebiliyor.

BiP'in "Acil Durum Butonu" içerisinde yer alan "Yardım İste" özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi ihtiyaç durumunda Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçerek yardım isteyebiliyor. Bu özellik sayesinde acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda Bluetooth özelliğiyle sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor. "Yardım İste" özelliği sayesinde kullanıcıların telefonlarından "Yüksek Ses" çıkartarak yakınlarındaki kişilerin dikkatini çekmeleri de mümkün oluyor.