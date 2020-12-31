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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

BiP, 5 gün süresince internet kotasına dokunmayacak

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BiP, 5 gün süresince internet kotasına dokunmayacak
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Turkcell'in geliştirdiği iletişim uygulaması BiP, 5 gün süresince internet kotasına yük bindirmeden kullanılabilecek. Diğer bir deyişle kullanıcılar fotoğraf ve video alışverişi yaparken kotaya yansımayacak.

Salgın nedeniyle karantina uygulamasının devam ettiği 30 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında Turkcell aboneleri, BiP ile sesli ve görüntülü görüşmelerini internet kotalarından düşmeden yapabilecekler. BiP'te 10 kişiye kadar kurulan gruplar üzerinden bir araya gelen kullanıcılar ister görüntülü isterlerse de sesli görüşebilecek.

BiP'te sesli ve görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Apple Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery’den en güncel versiyonu akıllı telefonlarına indirmeleri gerekiyor.

2020'de kullanıcılar BiP üzerinden yaklaşık 30 milyar mesaj gönderdi. BiP üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı ise 50 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 3 milyar dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP’in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı.

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