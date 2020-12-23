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Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Binlerce kişi hem yürüdü, hem bağış yaptı

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Binlerce kişi hem yürüdü, hem bağış yaptı
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Adımları paraya dönüştürebilen sağlık uygulaması ile 750 bin kullanıcı toplam 50 milyar adım atarak bu adımları ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Türkiye’de kurulan uygulamanın hedefi 6 kıtada 50 milyon kullanıcıya ulaşmak.

2020 yılının başında Ankara’da kurulan Help Steps, dünyanın adımları paraya dönüştürebilen ilk sağlık uygulaması olarak dikkat çekti. Adım sayar uygulamasını ve adım at para kazan fikrini bağışla birleştiren uygulama, 2020’nin başında tüm dünyada ücretsiz olarak indirilebilir hale gelmişti. Uygulama, Aralık ayına kadar 750 bin kullanıcıya ulaştı.

Nasıl çalışıyor?

Uygulamayı indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan söz konusu uygulamada birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor.

Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

50 milyar adım bağışlandı

Bu yıl Aralık ayına kadar uygulama özelinde 50 milyar adım çevrimi yapıldı ve toplam 57.5 milyar HS bağışı yapıldı. 

Uygulamanın 2021 planı 10 milyondan fazla yerli kullanıcıya ulaşmak. Halen 161 ülkede Türkler tarafından kullanılan uygulama farklı ülkeler için de kullanılabilir hale gelecek.

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