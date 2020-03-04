Binlerce Google çalışanına virüs tehlikesi nedeniyle evinden çıkmıyor

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle işletmeler de sağlıksal sebeplerle radikal adımlar atıyor. Son olarak Dublin ofisiyle ilgili önemli bir karar alan dünya devi, 8 bin çalışanının evinden çalışmasına karar verdi. Google'ın bu kararını İsviçre'deki ofisinde koronavirüsü tespit edilmesinin hemen ardından alması ise dikkatlerden kaçmadı.



Google İrlanda ofisinin özel bir durumu var. Dublin, Google'ın Avrupa yönetim merkezi olarak görülüyor. 8 bin çalışana ev sahipliği yapan Google İrlanda'da satış ve veri merkezleriyle ilgili bir takım kontroller yine Dublin üzerinden sağlanıyor.



Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, evden çalışma prensibini geçici olarak düşündükleri, bunun bir test olduğu ve büyüyen virüs riski karşısında bu yöntemin işe yarayıp yaramayacağını anlamaya çalıştıkları belirtildi.



Koronavirüs nedeniyle Şubat ayı sonunda Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi iptal edilmiş, ardından pek çok teknoloji markası da yapacakları etkinlikleri iptal edip internet üzerinden yapmaya karar vermişti.



