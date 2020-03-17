Bing, koronavirüs haritasını canlı olarak paylaşıyor

Google'ın rakibi Bing, koronavirüs nedeniyle diken üstünde olan kullanıcıların harita üzerinden vaka sayısını kolayca takip edebilmeleri için yeni bir sayfa açtı. Kullanıcılar, bing.com/covid şeklinde adres çubuğuna yazıp ilerlediklerinde karşılarına bir dünya haritası geliyor ve koronavirüs haritası karşılarına çıkıyor. Bu haritadan koronavirüs ile ilgili son bilgileri bulabileceğiniz gibi, dünya üzerinde hangi ülkelerde ne kadar vaka görüldüğünü de yine hızlıca öğrenebilme şansınız bulunuyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft Bing ekibinden Michael Schechter, “Bing, geçtiğimiz hafta, COVID-19 verilerinden oluşan haritalama ve yetkili haber kaynağını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı.” dedi. Şirketin geliştirdiği kontrol paneli en son haber ve videoları da kapsıyor. Bu şekilde yerel yönetimin halk sağlığı ve güvenliği için yeni direktifler yayınlayıp yayınlamadığını da görebiliyorsunuz.



Bing artama motoru üzerinden kolayca ulaşılabilen harita sürekli güncelleniyor ve dünyadaki her ülke için güncel enfeksiyon istatistiklerini gösteriyor.