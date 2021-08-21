Binde İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Binde İşareti Yapımı

Klavye üzerinde bulunmayan işaretler ve sembolleri oluşturmak oldukça kolaydır. Binde işaretini yapabilmenin ise birkaç yolu bulunmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak klavye üzerinden binde işaretini sizlerde oluşturabilirsiniz.

Binde İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarlarda Word ve Excel gibi programlar pek çok kişi tarafından sıklıkla kullanılan programlardır. Bu programlarda klavye üzerinde bulunmayan işaretleri oluşturabilmek mümkündür. Binde işaretini oluşturmak için Windows karakterleri veya kısa yol tuşları kullanılabilir. Binde işareti şu şekilde yapılır:

- İlk olarak arama bölümüne karakter eşlem yazılmalı ve karşılaşılan karakter eşlem seçeneğine girilmelidir.

- Daha sonra yazı tipi bölümü seçilmelidir. Yazı tipi Microsoft Himalaya seçilip gelişmiş görünüm kutucuğu işaretlenmelidir.

- Ardından Unicode'a git bölümüne 2030 yazılıp Enter tuşuna basılmalıdır.

- Burada en üstte binde işaretine tıklanmalı ve seç butonuna basılmalıdır.

- Daha sonra yapıştırmak istenilen yere CTRL+V tuşlarına aynı anda basılmalıdır.

Klavye ile Word ve Excel'de Binde İşareti Yapımı

Microsoft Office programlarını kullanırken veya internet üzerinden binde işareti yapmak isteyebilirsiniz. Klavyede bulunmayan binde işaretini karakter eşlem tablosu veya kısa yol tuşları ile yapabilmek mümkündür.

Kısa yol tuşları ile binde işareti yapmak için ALT+0137 tuşları kullanılmalıdır. Bunun için klavye üzerinden ALT tuşuna basılı tutarak aynı anda 0137 sayılarına basılmalıdır. Daha sonra ALT tuşundan el çekilmelidir. Bu yöntem yapıldıktan sonra binde işareti kullanıcıların karşısına çıkacaktır. Fakat bu işlemi yaparken klavyenin Num Lock ışığının aktif olduğundan emin olunması gerekmektedir.