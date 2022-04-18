Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance çöktü mü? İşte detaylar

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Binance neden açılmıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Binance TR yanlış veri hatası ile karşılaşan kullanıcılar konu hakkında resmi açıklama olup olmadığını merak ediyorlar. Binance TR’de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. İşte detaylar

BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

Binance TR’de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.

Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

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Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."