Bill Gates'ten Elon Musk'a koronavirüs tepkisi

Bir dönem dünyanın en zengin ismi olan ve milyarderler sıralamasında yerini Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a bırakan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle de sıkça konuşulan bir isim. Özellikle de salgının yayılmasında aktif rol aldığı iddialarına sert çıkan Gates, bu kez SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a tepki gösterdi.

Gates, CNBC'de yayınlanan Squawk Box isimli programda Musk'ın salgınla ilgili yorumlarına karşılık şu sözleri kaydetti:

"Elektrikli arabalar yapıyor, iyi de çalışıyor. Sonra da bu tip konularda (koronavirüs) yorum yapma hakkını kendinde buluyor. Umarım bunlardan ziyade hakim olmadığı konular hakkında konuşarak kafa karışıklığına sebep olmaya son verir."

Gates'in bu tepkisi elbette pek yersiz değil; zira Musk salgının ilk günlerinden bu yana fazlaca eleştiri alan pek çok yorumda bulunuyor. Örneğin Musk, yine salgınla ilgili bir tweet dizinse şu satırlara yer veriyor:

"Doğruluk oranları %50'ye kadar düşen gülünç miktarda hatalı test sonucu var. Yanlış pozitif sonuçlar, testlerin sayısı ile doğrusal olarak ölçeklendiriliyor. Bu, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları azalırken neden vakaların arttığının en büyük ispatı. Test sonucu pozitif çıkan herkes tekrardan test yaptırmalı."

İlginçtir ki Musk'ın satırları yazdığı gün ABD'de son 24 saat içinde 48 bini aşkın COVID-19 vakası görülmüş ve o gün için bu sayı bir rekor olarak yorumlanmıştı.

Musk, bir başka tweet'inde de "Çocuklar zaten bağışıklığa sahip, içerisinde bulundukları koşullar sebebiyle yaşlılar savunmasız." sözlerini kaydetmişti.



