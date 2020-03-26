Bill Gates'e göre ABD, karantina süresini verimli kullanamadı

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavuruyor, her gün vakaların sayısı yenileriyle birlikte artıyor. Diğer yandan vaka sayısını olabildiğince az sayıda tutmak ve yenilerinin çıkmasını engellemek için de karantina uygulamasına pek çok ülke geçmiş durumda. Temas yoluyla kolayca bulaşan virüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucu ortağı Gates, büyük bir fırsatın kaçırıldığını söyledi ve Ocak ayını işaret etti.

"Ocak ayında herkesin konuya dikkat etmesi gereken bir aydı" sözlerini dile getiren Gates'e göre ABD hükümeti Ocak ayını iyi değerlendiremedi ve geç davrandı. Gates'in bu sözleri, ABD'de 55 bini aşkın koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından geldi.

Gates, karantina uygulamasıyla birlikte ekonominin zarar göreceğini bildiğini, ancak yapılacak başka hiçbir şeyin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Virüse yakalananların daha iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Gates, testlerin de en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.