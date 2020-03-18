Bill Gates 'Corona Virüsü' salgınını 5 yıl önce bilmiş! Bakteriler: 1 İnsanlar: 0

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Corona Virüsü tehdidinin gelişini öngörmüş müydü? Gates, 2015 yaptığı bir TED X konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı ve “Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti.

Gates, 5 yıl önce Corona Virüsü mesajlarını vermişti adeta. Nasıl yayılacağı gibi nasıl önlenebileceğine dair öngörülerini de paylaşmıştı.

Bill Gates'in TEDX konferansında yaptığı konuşmadan dikkat çeken bölümler şöyle:

-Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur. Füzeler değil, mikroplar olur. Bunun bir nedeni de nükleer caydırıcı silahlara büyük yatırım yapmış olmamız. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz.

-Bulaşıcı hastalığa yakalandığı halde kendini iyi hisseden, uçağa binmiş ya da markete gitmiş birinden virüs kapabilirsiniz.

-Virüsün kaynağı Ebola gibi doğal bir salgın da olabilir ya da bir biyoterörizm de olabilir.

-Öncelikle yoksul ülkelerde güçlü bir sağlık sistemine kurulmasına ihtiyacımız var. Tıbbi ekiplerle, eğitimli ve yardıma hazır bir sürü insana ordunun birliğine ihtiyacımız var.

-Simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları. Böylece hangi alanda zayıf olduğumuzu anlarız. ABD'de yapılan son bakteri oyunu 2001'den önceydi ve çok iyi sonuçlanmadı. Şuana dek skor;Bakteriler:1 , insanlar: 0

Gates 5 yıl önceki konuşmasında küresel krizlere ilişkin de uyarılarda bulunmuştu:

-Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, küresel bir nezle salgını olması halinde dünya genelinde malvarlığı 3 trilyon doların altına inecek ve milyonlarca ölüm gerçekleşecek.